Почему нужно покупать смартфон, холодильник и даже кондиционер одной марки
Усилиями маркетологов слово «экосистема» стало заезженным, как «уникальный пользовательский опыт» или какие-нибудь «инновации-нанотехнологии», но поверьте мне — словосочетание «много разных классов цифровых устройств, которыми можно управлять централизованно» звучит длиннее и сложнее. Поэтому пусть будет экосистема.
Забавно, что стремиться к «экосистемности» покупатели техники начали задолго до того, как к этому пришли производители: ещё в 1990-х гг. считалось, что покупать телевизор и VHS-видеомагнитофон нужно одной и той же марки — дескать, они таким образом будут лучше работать и дополнять друг друга. Реальная польза в этом действительно была, но скорее в плоскости «пультом от магнитофона можно управлять и телевизором, и наоборот».
А вот по-настоящему плотно дополнять друг друга цифровую технику начали учить в 2010-х гг., с распространением 4G, «дальнобойного» Wi-Fi, быстрых и экономичных вариантов Bluetooth и, конечно, NFC. И, по большому счёту, один из лучших примеров взаимодействия разных электронных штуковин одного производителя на сегодня — Samsung. По многим причинам:
Samsung, как вы знаете, производит очень много всего: смартфоны, телевизоры, носимую электронику, аудио, бытовую и климатическую технику, и так далее. Понимаете «эпичность» масштаба по одним только классам устройств?
И ещё больше впечатляет, что в каждом классе устройств, есть из чего выбрать: даже главное устройство для управления домашней техникой, смартфон, не обязательно покупать «именно вон ту модель, максимально дорогой флагман» — есть возможность выбрать из Galaxy M-серии, A-серии и S-серии. В других видах экосистемных устройств Samsung выбор тоже очень широкий.
Надёжно. Надёжно. Samsung отличается и хорошей репутацией исторически, и серьёзным подходом к защите данных. Об одной только защите в смартфонах можно целые лекции читать (чем мы и занимались, но сегодня не об этом).
Управлять можно без технических заморочек и с любого расстояния. У одних производителей взаимодействие устройств налажено на уровне «если Wi-Fi/Bluetooth от одного устройства дотянется напрямую к другому», у других всё нужно «навешивать» на один и тот же Wi-Fi-роутер дома, а у Samsung всё гораздо проще:
1. Приложение Galaxy Wearable для носимой электроники
2. Приложение SmartThings для управления бытовой техникой (телевизоры, холодильники, вот это всё) и системами умного дома (от лампочек до штор и всего того, что раньше дистанционно управлялось только в фильмах жанра «фантастика»).
3. Учётная запись Samsung для того, чтобы управлялось всё не только «в этой вот комнате», а отовсюду. И чтобы резервные копии/перенос данных, общее хранилище файлов сразу работало везде, где понадобится.
Причём оба приложения (Wearable и SmartThings) предустановлены на смартфонах Samsung Galaxy и не «выпадают» из памяти, а работают безотказно и с низким потреблением заряда аккумулятора.
А ещё управлять всей техникой Samsung дистанционно можно с… мультимедийной системы автомобиля! Потому что приложение Android Auto поддерживает функции того самого SmartThings. И вы, стоя в пробках, будете в курсе, завершил ли робот-пылесос уборку, и успели ли стиральная + сушильная машины довести до идеала одежду, в которой вам вечером идти на день рождения к родственникам.
Но это общие принципы. Пора поговорить о конкретике:
Способ найти потерянные и полностью разряженные наушники
Нет, мы сейчас не о передаче треков через Bluetooth или мессенджеры, а именно о способе делиться вместо того, чтобы отправлять «через интернеты» файлы человеку, который находится рядом.
- Передача песни с одних Bluetooth-наушников на другие (функция называется Buds Together). И это не отправка файла, а именно способ поделиться, когда вы можете говорить «сейчас припев включу, о, вот он, ты только послушай!», и управлять процессом. Нажимаете клавишу «Music Share» (поделиться музыкой) на смартфоне, выбираете Bluetooth-наушники вашего друга, он принимает приглашение уже на своём смартфоне, после этого четыре беспроводных наушника (две пары Samsung Galaxy Buds Live, например) одновременно проигрывают музыку, которой управляете вы. Когда-то для этого нам приходилось доставать наушник из уха, а потом давать его другу, и дальше каждый из вас двоих слушает музыку в одном наушнике на расстоянии, на сколько хватит провода. Да и фильмы теперь смотреть таким образом можно. Замена, достойная 2021 года!
- Наушники автоматически работают там, где они сейчас вам нужны. Обычно ваши Bluetooth-наушники — устройства «без определённой прописки». Мало того, что приходится отключать их от смартфона и каждый раз подключать к другим устройствам, если хотите послушать звук с них, так ещё и доставать из ушей, если в другом гаджете заиграло что-то срочное.
У Samsung не так: вы можете смотреть фильм или слушать музыку на планшете, но наушники будут подключены и к смартфону. Если вам позвонят, наушники переключатся на смартфон на время разговора автоматически. Ни мобильник не придётся искать (вдруг он не рядом и где-то далеко заряжается), ни вынимать наушники из ушей, складывать их в коробочку, тянуться за телефоном. Всё продумано!
- Сможете найти даже разряженные «в ноль» потерявшиеся в квартире наушники. Эта функция называется SmartThings Find и расположена она, как вы понимаете, в приложении SmartThings. В общем, смартфон Samsung найдёт потерянные наушники Samsung и укажет их точное местоположение. А наушники будут издавать сигнал, пока вы их не поднимете. Если сигнал они издавать не смогут (потому что полностью разрядились), смартфон всё равно будет в курсе того, где они лежали перед тем, как потерять сигнал. Теперь вам не придётся искать наугад: ползая под диваном, переворачивая горы одежды, обуви или детских игрушек.
- Как сделать, чтобы на видео было хорошо слышно всех. Подключаем к смартфону Samsung наушники Samsung (Galaxy Buds Pro, Buds Live и Buds+, например). Включаем режим «Профессиональное видео», и всё — звук записывается одновременно и на смартфон (в котором тоже несколько микрофонов), и на микрофоны в наушниках.
Если вы часто пользуетесь видеозаписью на смартфоне, то замечали, что в разговоре ваш голос при съёмке слышно слишком громко, а людей на расстоянии слышно так, будто они с балкона девятиэтажки что-то вам говорят. Или, например, ваш ребёнок на утреннике что-то поёт, но его на видео не слышно, потому что вы стоите рядом с колонками, которые перекрикивают музыкой всё остальное. А теперь сможете раздать «микрофоны» действующим лицам, как телевизионщик, и забыть о таких проблемах.
Не отвлекайтесь от телика на смартфон — есть способ увидеть всё сразу
- Не-а, мы не предлагаем держать смартфон в руке на уровне телевизора, который чуть поодаль. Просто Samsung предусмотрел возможность одновременно показывать на телевизоре смартфон и телеканал/что-нибудь из системы Smart TV. Функция называется Multi View, с ней на экране телика можно выделить область под показ смартфона и перестать тянуться рукой за своим Galaxy, а потом каждый раз пропускать происходящее на телике из-за того, что вы смотрите вниз и читаете сообщения. А ещё это лучший способ одновременно смотреть сериал и видеть, как доставщик пиццы едет к вашему дому.
- Максимально простой способ показать что-то со смартфона на телевизоре. Обычно для этого нужно подключить телевизор и смартфон к одной и той же Wi-Fi-сети, потом найти на смартфоне пункт отправки изображения на экран, а на телевизоре — пункт приёма сигнала на экран (причём у разных производителей пункты называются по-разному)… А у Samsung — просто подойдите к телевизору (или Smart-монитору), коснитесь смартфоном корпуса телевизора/монитора — и картинка сразу отобразится на экране. Даже без Wi-Fi, напрямую! Это «фишка» называется Tap View, и она супер-удобная! Даже бабушка легко разберётся, как показать гостям фотографии внуков на большом экране.
Таким же образом (касанием) можно подключить смартфоны Samsung к саундбарам. Очень удобно на вечеринках, если хотите быстро поставить любимую песню, вместо того, чтобы объяснять друзьям «а включите вот эту песню, ну как её» и потом диктовать по буквам и «нет, это из другого альбома, посмотри ещё». Просто подошёл — коснулся саундбара — песня играет.
- Телевизор превратить в компьютер бизнес-класса, когда вам это нужно. Во-первых, потому что в смартфонах Samsung Galaxy есть компьютерный режим DeX, который работает без проводов. И подключаются эти функции одним нажатием переключателя в смартфоне — там же, где находятся режимы переключения звука или Wi-Fi/Bluetooth, в верхней шторке уведомлений.
А во-вторых, некоторые телевизоры Samsung умеют напрямую подключаться к удалённому компьютеру. Например, ноутбуку, который включен и лежит у вас в офисе, а с него понадобилось проверить несколько файлов. Не нужно бежать за домашним ноутбуком или садиться за настольный компьютер дома — подключаетесь прямо с телевизора, лёжа в кровати, и всё, что хотели увидеть, уже на большом экране. Так умеют работать любые телевизоры Samsung серий Neo QLED, QLED, Crystal UHD, The Frame и The Serif.
Знаете погоду на улице? А кондиционер знает, чтобы вас не простудить
- Главней всего, как мы все знаем, погода в доме. И кондиционеры Samsung (например, модель Wind-Free) сегодня настолько сообразительные, изучают погоду на улице, а потом в доме/квартире, чтобы потом вычислить оптимальный режим работы для таких условий.
Если вы всё-таки хотите увидеть температуру в помещении и перенастроить кондиционер на свой лад, вы можете сделать это даже в полёте на самолёте или из-за границы — везде, где будет интернет. Потому что кондиционер подключен к интернету при помощи Wi-Fi и через всё то же приложение SmartThings им можно дистанционно управлять.
- Даже паровой шкаф (AirDresser) компьютеризированный, и это круто! Потому что благодаря этому он «знает», как правильно обрабатывать каждый предмет вашей одежды, и выбирает для этого соответствующие режимы работы. Ну и отчитывается о своей работе прямо в ваш смартфон.
- Стиральные машины Samsung отправят на ваш смартфон в приложение SmartThings совет, какой режим выбрать для одежды, чтобы отстирать с неё пятна, но сделать это максимально безопасно для ткани. Можно, кстати, управлять «стиралками» не через SmartThings, а через голосового помощника «Алису» — ту самую, которую сделал Яндекс.
Кстати, сушильные машины Samsung автоматически «общаются» со стиральными машинами. То есть, стиральная машина докладывает «я закончила цикл стирки на полтора часа, хлопок, 30 градусов, 1000 оборотов на отжиме», и с учётом этих настроек сушильная машина выбирает самую подходящую программу сушки.
Galaxy Watch подскажут, как ответить на сообщение
Galaxy Watch3 «понимают», что на фото или в тексте, который вам прислали, и предлагают готовые подходящие варианты ответа для отправки. Очень удобно, если от вас ждут ответ, а вы висите где-нибудь на поручне в метро/автобусе, готовите супчик вдалеке от смартфона, который стоит на подзарядке, или просто наматываете километры на беговой дорожке.
Кстати, о спортивных тренировках: статистику с Galaxy Watch3 можно вывести на экран телевизора Samsung. Если вы тренируетесь настолько интенсивно, что боитесь «перегнуть палку», но поворачивать запястье и смотреть на экран вам некогда, можете прямо с телевизора в реальном времени мониторить пульс.
- При этом в Galaxy Watch3 120 программ тренировок (чтобы правильно вести статистику вашей нагрузки, каким бы спортом вы ни занимались), а по беговым упражнениям они анализируют каждое движение. Если вы устали и начали бежать неправильно (прихрамывая или со странной амплитудой, например), девайс вас предупредит, мол «а вот таким бегом вы можете травмировать себя», и, либо вам пора отдохнуть, либо скорректировать технику бега. Мелочь, но для жёстких тренировок такие советы лишними не будут.
- Galaxy Watch как пульт для всего. С экрана устройства можно перелистывать слайды на презентациях по работе, делать фото со смартфона на расстоянии с таймером (чтобы на фото в гостях были сразу все, а не «все, кроме того, кто фотографировал»), и т.д.
И это мы ещё только «десерт» из функций перечислили! Не забывайте, что Galaxy Watch3 поддерживают полноценную установку многих приложений (многие так называемые умные часы приложения ставить не позволяют и представляют собой лишь умный браслет с более крупным дисплеем).
А ещё Galaxy Watch3 способны мониторить ваше здоровье на супер-глубоком уровне: замерять уровень кислорода в крови (в период пандемии неоценимая фича), получать электрокардиограмму (большая редкость в такой технике), и измерять артериальное давление! И всё это в габаритах обычных наручных часов! Супер-технологичный гаджет, аналогов которому... а попробуйте-ка найти, и вот тогда поймёте, насколько Galaxy Watch3 «опережают время».
Вы можете «отнять» ваши фото и видео, если отправили их кому-то по ошибке
- Если бы такая функция была во всех устройствах, мы бы жили в другом мире. Итак, в смартфонах Samsung Galaxy есть «Быстрая отправка» — возможность переслать фото и видео на другие устройства Galaxy на максимальной скорости (а не как с этим вашим Bluetooth). И, что гораздо любопытнее, если вы выбрали отправку фото/видео через Private Share, а потом поняли, что файлы улетели «не туда», одним нажатием кнопки уже отправленные файлы можно стереть у их получателя.
Всем, кто хотя бы раз в жизни писал «ой, извини, это я не тебе» и «ой, случайно отправилось», посвящается.
- Смартфон = «комп» и вообще центр вселенной. Точнее, галактики (Galaxy же). А если серьёзно, то, во-первых, смартфон Samsung можно превратить в «системный блок» — подключить смартфон по беспроводной сети к монитору и телевизору, подключить по «воздуху» мышь и клавиатуру (если нужно, можно и без них), и в похожем на Windows стиле системы работать, как за офисным компом.
- Если у вас есть планшет Samsung, вам доступны отдельные «плюшки»: возможность копировать текст на планшете и вставлять отрывок уже на смартфоне, и наоборот. Автоматическая синхронизация текстовых заметок Samsung Notes между планшетом, смартфоном и другими устройствами позволяет без лишних усилий начать работу над текстом на одном своем устройстве, а продолжить на другом. Можно даже подключить планшетную клавиатуру-чехол для управления смартфоном, чтобы пользоваться клавишами и тачпадом. Когда ваш смартфон работает в режиме DeX (в роли настольного компьютера), это супер-удобная опция.
- А можно и пойти обратным путём — подключиться с Windows-компьютера к смартфону Galaxy. В Samsung есть функция «Связь с Windows» (Link to Windows), с которой на экране компьютера с Windows 10 можно читать и отправлять сообщения со смартфона, просматривать уведомления, управлять системой Android с мыши и клавиатуры, смотреть фотографии и даже отвечать на звонки. Настолько удобной интеграции с Windows на смартфонах других производителей вы не найдёте.
- И, конечно, все функции управления умной техникой Samsung, включая общее хранилище данных и настроек — на смартфонах Galaxy.
Самый простой способ найти потерянный смартфон… или что вы там ещё теряете
Метка поиска местонахождения вещей Galaxy SmartTag — вещь незаменимая. Прикрепляете к вещам, которые часто теряются (часы, кошелёк, сумка), и в любой момент сможете найти их через приложение SmartThings Find. Есть смысл прикрепить метку даже на ошейник домашнего животного, потому что SmartTag отправит местоположение в ваш смартфон даже в случае, если животное затеряется в соседнем городе.
«Гораздо лучше с любой стороны» — вы можете, напротив, взять в руки метку и найти смартфон. Два раза нажимаете кнопку на метке, и смартфон начинает звонить.
Однократное нажатие на метку можно использовать для функций дистанционного переключателя — отключать лампы, закрывать шторы/жалюзи и т.д. В РФ такая функциональность пока не доступна, но в будущем она сделает управление умным домом ещё комфортнее.
Казалось бы, всё это мелочи, но, когда случится ситуация, в которой эта метка будет полезна, сразу осознаете, насколько это важная штуковина.
Что ждать от умной техники Samsung в ближайшем будущем?
Например, того, что ваш холодильник Samsung «посмотрит» на продукты и посоветует, что из них можно приготовить.
- Я бы сказал, что это «мечта холостяка» или студента, но на самом деле пригодится всем. В холодильниках Samsung Family Hub есть возможность вести учёт продуктов внутри. И, в зависимости от количества и видов продуктов, приложение на смартфоне (SmartThings Cooking) посоветует, какое блюдо можно приготовить из того, что есть в наличии. А ещё можно сделать наоборот — выбрать блюдо из списка рецептов, после чего холодильник сообщит, какие продукты для этого рецепта уже есть внутри, а какие нужно докупить. После чего в приложении на смартфоне можно сразу добавить продукты в «корзину», чтобы одним махом заказать их доставку на дом. Это ли не кайф?
- Ещё Samsung по-новому подошёл к тому, что мы обычно крепим на крышку холодильника. Обычно на неё мы прикрепляем клейкие листочки с «не забудь…» и чем-нибудь, что нужно вспомнить, придя на кухню, или крепим магнитами фотографии из фотоателье. А сейчас в холодильниках Samsung Family Hub есть цветной экран, и к нему есть доступ из приложений SmartThings со смартфоном Samsung у всей семьи. И с помощью приложений на экран можно выводить фотографии и заметки!
То есть теперь можно, сидя на работе, отправить на экран холодильника надпись «борщ не забудь доесть!», чтобы сын, когда придёт из школы, не забыл об этой важной миссии. И наоборот — будете сидеть за обедом с супругой, а сын отправит вам на холодильник большую красивую фотографию с голом, который он забил на уроке физкультуры в школе.
И не забываем, что экран холодильника можно использовать для дистанционного управления всей компьютеризированной бытовой техникой Samsung.
Зачем всё это нужно?
Логичный вопрос. Ну, просто делайте скидку на то, что, если запомнить «внутренние самсунговские» новшества из этой статьи (мы перечислили не все, иначе статья превратилась бы в диссертацию) вам с непривычки сложно, это не значит, что пользоваться ими тоже сложно. Как раз наоборот — реализовано всё так, чтобы даже новичок в цифровой технике разобрался.
А на уставшие реплики «да мне как-то привычнее пользоваться техникой по старинке» могу только ответить «всему своё время». Когда-то мы подбегали к телевизору и щёлкали переключателем каналов вместо использования пульта. Когда-то складывали смартфоны рядом, чтобы передать с одного на другой файлы по ИК-порту. Или записывали музыку на мобильники строго «поштучно», потому что слушать её в приложениях прямиком из интернета было «непривычно», или невозможно.
Но всё то, о чём мы сегодня рассказали — не просто «возможно», а уже существует и работает. И, если из смартфонов, холодильников, стиральных машин, телевизора, умных часов частенько встречаются Samsung, у вас уже сейчас есть дополнительные возможности, которых нет у конкурентов даже за деньги. И не было бы у вас, будь у вас «разношерстный» набор брендов техники.
Теперь вы знаете о «секретном» наборе функций, который доступен только покупателям техники одного и того же бренда. Пользуйтесь — эти штуковины действительно упрощают жизнь!