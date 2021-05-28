Почему нужно покупать смартфон, холодильник и даже кондиционер одной марки

Усилиями маркетологов слово «экосистема» стало заезженным, как «уникальный пользовательский опыт» или какие-нибудь «инновации-нанотехнологии», но поверьте мне — словосочетание «много разных классов цифровых устройств, которыми можно управлять централизованно» звучит длиннее и сложнее. Поэтому пусть будет экосистема.

Забавно, что стремиться к «экосистемности» покупатели техники начали задолго до того, как к этому пришли производители: ещё в 1990-х гг. считалось, что покупать телевизор и VHS-видеомагнитофон нужно одной и той же марки — дескать, они таким образом будут лучше работать и дополнять друг друга. Реальная польза в этом действительно была, но скорее в плоскости «пультом от магнитофона можно управлять и телевизором, и наоборот».

А вот по-настоящему плотно дополнять друг друга цифровую технику начали учить в 2010-х гг., с распространением 4G, «дальнобойного» Wi-Fi, быстрых и экономичных вариантов Bluetooth и, конечно, NFC. И, по большому счёту, один из лучших примеров взаимодействия разных электронных штуковин одного производителя на сегодня — Samsung. По многим причинам:

Samsung , как вы знаете, производит очень много всего : смартфоны, телевизоры, носимую электронику, аудио, бытовую и климатическую технику, и так далее. Понимаете «эпичность» масштаба по одним только классам устройств?

И ещё больше впечатляет, что в каждом классе устройств, есть из чего выбрать: даже главное устройство для управления домашней техникой, смартфон, не обязательно покупать «именно вон ту модель, максимально дорогой флагман» — есть возможность выбрать из Galaxy M-серии, A-серии и S-серии. В других видах экосистемных устройств Samsung выбор тоже очень широкий .

Надёжно . Надёжно. Samsung отличается и хорошей репутацией исторически, и серьёзным подходом к защите данных. Об одной только защите в смартфонах можно целые лекции читать (чем мы и занимались, но сегодня не об этом).

Управлять можно без технических заморочек и с любого расстояния. У одних производителей взаимодействие устройств налажено на уровне «если Wi-Fi/Bluetooth от одного устройства дотянется напрямую к другому», у других всё нужно «навешивать» на один и тот же Wi-Fi-роутер дома, а у Samsung всё гораздо проще:

1. Приложение Galaxy Wearable для носимой электроники