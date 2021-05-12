Ищете доступный 4K телевизор на Android? Не забудьте об одном из главных кандидатов на покупку

Что касается показателей калибровки, то мне бы хотелось увидеть чуть большую яркость, хотя и той, что есть, хватает в большинстве случаев. Кино мы смотрим, зачастую, вечером, либо в довольно темном помещении для придания процессу просмотра киноленты некоторого антуража. Поэтому за 4К и HDR 10 можно простить и яркость с пиковым значением в 220-250 кд/м2.

Бывает ли больше? Бывает, но там, где это есть, вам предложат матрицу SVA. А это, при всей похожести названий на MVA, уже всего лишь улучшенная матрица TN с тусклой цветопередачей. Что-то подобное тому унынию, которое вы могли видеть в первых ЖК-мониторах или смартфонах эпохи, когда стоило посмотреть на экран сбоку, как в нём начинали инвертироваться цвета.

При этом с контрастностью в нашем телевизоре Haier всё в порядке, а холодноватая стандартная цветовая температура легко изменяется до вообще любой при помощи встроенных средств Android TV в настройках, без какого-то там превозмогания, как в телевизорах на "своих" системах. Можно даже выбрать какой-то наиболее оптимальный цветовой режим для ваших глаз, но, буду честен, разницы между ними большой нет. И стандартный, и яркий режимы выдают примерно одни и те же показатели в наших замерах — существенно меняется только контрастность.

Звук

За вывод звука здесь отвечают пара динамиков по 8 Вт каждый. Не самые мощные, но использованы они с умом. C их помощью телевизор дает вам окунуться в современнейшую цифровую имитацию объёмного звука без подключения системы 5.1/7.1. За это спасибо функции Simulated Surround Sound.

Да, вы все правильно прочитали. Объемный звук тут симулируется. Все дело в том, что наш слух довольно легко обмануть и нет никаких проблем заставить мозг воспринимать больше источников звука, чем их есть на самом деле. Если правильно расположить и направить динамики, то исходящий от них звук может отражаться и от других поверхностей, что добавит ощущений при просмотре. Поэтому в первое время можно даже не задумываться о том, что к телевизору стоит докупать еще и саундбар для получения более объемного звука. Хотя для полного счастья внешняя акустика не помешает, конечно. Но это уже вопросы "тюнинга", который любому телевизору будет в плюс.

Хватает ли частотного диапазона для комфортного просмотра? Да, но не стоит ожидать чего-то экстраординарного. Нижние частоты есть, но "бум" и "бам" во время перестрелки на экране вы не получите. В остальном, все прилично. Звук тут не стремится превратиться в кашу, в ток-шоу слышно разборчиво всех, даже когда люди кричат и перебивают друг друга, а корпус телевизора не дребезжит даже при выкручивании ползунка громкости до максимума.

Android TV

Одна из самых дружелюбных оболочек для телевизоров не обошла стороной героя обзора. И вот почему это хорошо.

Android TV позволяет пользователю создать полноценную экосистему, в рамках которой он может как отправлять какой-то контент на сам телевизор, так и транслировать экран смартфона целиком. Плюс возможности встроенного в ТВ Chromecast охватывают даже ваш десктопный Chrome. Понравился клип на ютьюбе? Нажали кнопку в браузере, и вот он уже на большом экране.