Ищете доступный 4K телевизор на Android? Не забудьте об одном из главных кандидатов на покупку
Если вы не знали, то Haier существует аж с далекого 1984 года и на сегодняшний день эта компания находится в топе продаж бытовой техники и в России, и во всём мире. Это при том, что на российский рынок Haier пришёл относительно недавно, в 2007 году. Причём устройства Haier выпускают здесь же (первый завод в России по производству ТВ Haier открыли в 2019 г.), после чего продают их в РФ и в страны ближнего зарубежья.
Мы все привыкли к холодильникам и стиральным машинам Haier, но этот же бренд выпускал полностью беспроводной телевизор, например. В общем, истории всех китайских компаний, которые выпускают качественную и не испорченную «запланированным устареванием», как у многих конкурентов, технику, повторяются, поэтому не будем долго углубляться в ретро. А лучше перейдём ближе к делу.
Технические характеристики
|Haier 43 Smart TV MX
|Диагональ
|43"/109,22 см
|Разрешение
|16:9, 3840x2160 пикселей, программнный аспскейлинг HD и Full HD-контента до 4K
|Тип матрицы
|MVA с Direct Led подсветкой
|Время отклика
|9,5 с
|HDR
|Поддержка HDR 10
|Звук
|2 динамика по 8 Вт + поддержка виртуального объемного звука
|Входы/выходы
|HDMI 2.0 (4 входа), USB 2.0 (2 входа), вход для антенны RF (2 входа), композитный видеовход, CI+ ver. 1.4.2, аналоговый аудиовход, оптический цифровой выход, выход для наушников, слот для SD-карты
|Сетевые функции
|Wi-Fi (есть поддержка 5 ГГц), Ethernet, Bluetooth 5.0
|Энергоэффективность
|Энергопотребление 86 Вт, класс энергоэффективности "А"
|Размеры
|96х55,6х6,2 см без подставки, 96х61,8х23,1 см с подставкой
|VESA
|200x200 мм
|Вес
|7,1 кг без подставки, 7,4 кг с подставкой
|Цена
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Как выглядит
Хоть это и прозвучит забавно, но главные особенности дизайна современных телевизоров — как можно «меньше» дизайна. Иными словами, важны тонкие рамки и минимализм, а не аэродинамические формы корпуса или необычные расцветки.
У модели Haier, которая к нам приехала на тест, эти два условия соблюдены — рамки тоньше вашего указательного пальца, никаких больших логотипов/выступов/гравировок на корпусе нет, всё по делу.
Корпус чёрного цвета, поэтому будет вписываться в абсолютно любой интерьер Ножки тоже чёрные, никаких текстур, росписи под хохлому или покрытия со стилизацией под крокодилью кожу нет. Чёрный глянцевый пластик, из которого сделан корпус, сам по себе смотрится хорошо, но протирать его от пыли периодически всё же придётся.
43 дюйма — средняя по современным меркам диагональ. В отличие от массивных телевизоров с диагональю 55”, которые приходится либо вешать на стену, либо жертвовать огромным количеством места в комнате, у этой модели значительно больше вариантов размещения. Телевизор не слишком широкий, не слишком высокий, но все еще хорош в качестве большого экрана, на котором вы будете смотреть фильмы в максимальном качестве, и к которому будете подключать свою любимую игровую приставку.
Отдельно в дизайне корпуса радует, что разъёмы спрятаны в вырезе на крышке. При взгляде спереди ни HDMI, ни антенный вход мозолить глаза своими выступами не будут. Даже коннектор ТВ-антенны не выбивается за границы.
Оснащенность разъемами на должном для этой ценовой категории уровне. Тут и HDMI 2.0, чтобы в 4K с высокой частотой кадров сигнал с компьютеров или консолей принимался без проблем. И есть даже полноценный RJ-45-порт (он же Ethernet) для подключения телевизора к сети по проводу. Если ваша многоэтажка перегружена соседскими точками доступа, фонящими и мешающими работе Wi-Fi в других квартирах, гарантированные мегабиты по кабелю будут надёжнее. Хотя и Wi-Fi модуль с частотой 5 ГГц тоже сможет доставлять картинку и звук в 4К без проблем.
Ещё очень радует, что слот CI+ здесь новенькой версии 1.4.2. Это значит, что при подключении, скажем, спутникового телевидения в России, вы можете прикупить модуль, установить его в телик и смотреть спутниковые каналы средствами телевизора, а не по-старинке, когда приходилось покупать ТВ-приставку и использовать телевизор в роли монитора, переключаясь на отдельный разъём HDMI.
Массивные металлические ножки прочные (ладонью не согнуть) и крепятся при помощи комплектных винтов. Угол между парой широкий, держат телевизор надежно. Но стоит учитывать расстояние между ними. Поставить телевизор на узкую полку не получится, потому что ножки расположены на двух противоположных концах. Хотя ничто не мешает вам повесить телевизор на стену при помощи кронштейна типа VESA.
Дисплей
Haier использует в своей доступной 4K-модели MVA-матрицу, которая в этом сегменте, пожалуй, предпочтительнее, чем IPS. А теперь о том, в чем же между ними разница.
В прямом сравнении с IPS, MVA слегка уступает по углам обзора, но эта разница совсем небольшая — примерно в десяток градусов (представьте себе "локтевой" угол в 90 градусов и поймёте, о какой разнице идёт речь). Даже если вспомнить, что угол обзора для MVA равен приблизительно 175-178 градусам, в реальной жизни добиться искажения цветов при нормальном просмотре не получится. Телевизор — это не смартфон, сверху над ним при просмотре видео никто вертикально не нависает, да и сбоку не сидят настолько, чтобы экран был виден узким и не полностью.
Зато MVA-матрицы в таких телевизора дают вам великолепную контрастность и глубину чёрного цвета — почти как в OLED, но по вменяемой цене. Экран устроен тут таким образом, что картинка выводится на отдельном от подсветки слое, а сама подсветка состоит из отдельных светодиодов Direct Led, которые могут включаться и выключаться независимо друг от друга. Если на экране изображено ночное небо, то вы получите довольно крутой черный цвет без той неприятной синевы (или грязно-серых оттенков), которая присуща IPS-матрицам. В отличие от OLED-матриц (из относительно недорого сегмента), такой MVA-экран еще и выгорать не будет. Да и нагрузка на глаза здесь намного ниже из-за более низкой частоты мерцания самих светодиодов.
HDR 10 заказывали? Он тут есть. Вместе с апскейлингом (увеличением разрешения с доработкой качества картинки) Full HD и даже HD-видео до 4K и системой цифрового шумоподавления. Вообще, такой набор в недорогих телевизорах — большая редкость. Есть пара моделей, которые предлагают что-то подобное, но, скорее всего, работать такие телевизоры будут на какой-нибудь своей операционке вместо простого и понятного Android TV. А операционная система в умном телевизоре, знаете ли, один из главных аспектов. Именно с ней вы будете работать каждый день, и именно она отличает телевизор от монитора, который "умеет отображать картинку, либо не отображать".
|Haier 43 Smart TV MX
|Яркий режим
|Стандартный режим
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|232/1,9
|230/1,9
|Контрастность (больше = лучше)
|6396:1
|6639:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|95%
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|7,44
|7,35
|Гамма (идеальная — 2,2)
|1,9
|1,8
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|9000K
|7500K
Что касается показателей калибровки, то мне бы хотелось увидеть чуть большую яркость, хотя и той, что есть, хватает в большинстве случаев. Кино мы смотрим, зачастую, вечером, либо в довольно темном помещении для придания процессу просмотра киноленты некоторого антуража. Поэтому за 4К и HDR 10 можно простить и яркость с пиковым значением в 220-250 кд/м2.
Бывает ли больше? Бывает, но там, где это есть, вам предложат матрицу SVA. А это, при всей похожести названий на MVA, уже всего лишь улучшенная матрица TN с тусклой цветопередачей. Что-то подобное тому унынию, которое вы могли видеть в первых ЖК-мониторах или смартфонах эпохи, когда стоило посмотреть на экран сбоку, как в нём начинали инвертироваться цвета.
При этом с контрастностью в нашем телевизоре Haier всё в порядке, а холодноватая стандартная цветовая температура легко изменяется до вообще любой при помощи встроенных средств Android TV в настройках, без какого-то там превозмогания, как в телевизорах на "своих" системах. Можно даже выбрать какой-то наиболее оптимальный цветовой режим для ваших глаз, но, буду честен, разницы между ними большой нет. И стандартный, и яркий режимы выдают примерно одни и те же показатели в наших замерах — существенно меняется только контрастность.
Звук
За вывод звука здесь отвечают пара динамиков по 8 Вт каждый. Не самые мощные, но использованы они с умом. C их помощью телевизор дает вам окунуться в современнейшую цифровую имитацию объёмного звука без подключения системы 5.1/7.1. За это спасибо функции Simulated Surround Sound.
Да, вы все правильно прочитали. Объемный звук тут симулируется. Все дело в том, что наш слух довольно легко обмануть и нет никаких проблем заставить мозг воспринимать больше источников звука, чем их есть на самом деле. Если правильно расположить и направить динамики, то исходящий от них звук может отражаться и от других поверхностей, что добавит ощущений при просмотре. Поэтому в первое время можно даже не задумываться о том, что к телевизору стоит докупать еще и саундбар для получения более объемного звука. Хотя для полного счастья внешняя акустика не помешает, конечно. Но это уже вопросы "тюнинга", который любому телевизору будет в плюс.
Хватает ли частотного диапазона для комфортного просмотра? Да, но не стоит ожидать чего-то экстраординарного. Нижние частоты есть, но "бум" и "бам" во время перестрелки на экране вы не получите. В остальном, все прилично. Звук тут не стремится превратиться в кашу, в ток-шоу слышно разборчиво всех, даже когда люди кричат и перебивают друг друга, а корпус телевизора не дребезжит даже при выкручивании ползунка громкости до максимума.
Android TV
Одна из самых дружелюбных оболочек для телевизоров не обошла стороной героя обзора. И вот почему это хорошо.
Android TV позволяет пользователю создать полноценную экосистему, в рамках которой он может как отправлять какой-то контент на сам телевизор, так и транслировать экран смартфона целиком. Плюс возможности встроенного в ТВ Chromecast охватывают даже ваш десктопный Chrome. Понравился клип на ютьюбе? Нажали кнопку в браузере, и вот он уже на большом экране.
И такое удобство тут во всем. Не надо ставить никаких приложений на смартфон для подключения — всё делается при помощи стандартных системных средств. Ну а если необходимо больше контроля за телевизором, то на ваш выбор целый магазин проверенных приложений от Google. Что еще нужно от телевизора?
Кстати, установка приложений из неизвестных источников до сих пор так никуда и не делась. То есть, можно смело скинуть на USB-накопитель apk-файл привычного файлового менеджера и превратить телевизор прямо-таки в полноценный мультимедийный комбайн (и смотреть фильмы бесплатно без SMS и регистрации, да). И даже стандартный видеоплеер здесь тоже можно заменить, всё как на обычном смартфоне. Широчайший выбор приложений — одна из главных причин, по которой и покупают телевизоры на Android TV! И, конечно, возможность выбирать подписки на фильмы, сериалы и музыку среди всех доступных сервисов, а не тех, которые сподобились выпустить совместимое приложение (частая проблема телевизоров с «фирменными» системами Smart TV вместо универсального Android TV).
Итого
Haier 43 Smart TV MX оставил после себя только приятные впечатления. Система работает быстро, плавно и без заеданий, а вся логика управления местной операционкой понятна и доступна для понимания даже тех людей, которым раньше не приходилось пользоваться подобной умной техникой.
А теперь прибавьте к этому скорость отклика в 9,5 секунд, процессорные мощности для обработки и улучшения изображения, открытость операционной системы и вполне приличную 4K-матрицу. То есть, за эти деньги вы получаете не просто устройство для просмотра сериалов, а еще и вполне неплохой экран для подключения консоли и комфортной игры, что немаловажно. Частота обновлений тут, конечно, не 120 Гц, а стандартные 60, но просить большего от телевизора, который и по официальной цене с лихвой отбивает свою стоимость, как-то неловко.
У нас «всеядный», великолепно приспособленный к интернету, приложениям и онлайн-просмотру фильмов, сериалов, телешоу и YouTube телевизор с хорошей чёткостью изображения. Надо брать!
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