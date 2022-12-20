Если и покупать классный телевизор под Новый год, то только этот

Для Hisense 55U8HQ не предусмотрено размещение в центре комнаты, так что заднюю панель декоративной назвать нельзя. Как правило, такая фишка есть только у самых дорогих моделей из премиального сегмента. Впрочем, спинка здесь достаточно аккуратная, плюс все кабели собираются в центре и уходят в подставку, так что при большой необходимости (например, между зоной кухни и гостиной в европланировке) телевизор можно не ставить к стене, а разделить им пространство. Кстати, подставка из металла, а ее основание — из толстого и тяжелого листа с противоскользящими накладками. Конструкция надежная, можно не переживать насчет устойчивости при наличии животных.

Экран. Крутой и поиграть можно

Фактические параметры матрицы Hisense 55U8HQ даже чуть выше заявленных по «паспорту». Яркость экрана огромная и в стандартном режиме, и в HDR. За это спасибо многозонной подсветке Mini-LED. Диодов хоть и не рекордно много, но со своей задачей они справляются отлично. Затемнение, кстати, тоже работает на ура: есть зональная и глобальная динамическая подстройка яркости. Чтобы найти слабые места — ореолы вокруг мелких ярких объектов на черном фоне — надо постараться и подобрать соответствующий контент, например, видео звездного неба. При обычном повседневном просмотре недостатков в работе подсветки и равномерности черного нет.