Если и покупать классный телевизор под Новый год, то только этот

Если и покупать классный телевизор под Новый год, то только этотHisense 55U8HQ
Качественная техника — вероятно, один из самых приятных подарков, который можно сделать себе к Новому году. Точнее, это доставляет радость в любой момент, но прямо сейчас приближаются праздники, так что новый телевизор сразу заставляет подумать о марафоне Гарри Поттера, десяти днях зрелищных игр на большом экране, просмотре Нолана и Вильнева в максимальном разрешении и с впечатляющим HDR. А там уже и новый Аватар не за горами. Что сейчас интересного из флагманских линеек с топовым качеством картинки? Например, серия Hisense U8 в трех размерах от 55 до 75 дюймов с экраном на квантовых точках и яркой подсветкой Mini-LED.
Фото: Ferra
В телевизорах ситуация напоминает смартфоны, ноутбуки и прочую технику: пока одни производители демонстративно уходят или просто затаились в выжидательной позиции, другие не зевают и предлагают крутые продукты, обеспечивая себя фан-базой довольных клиентов. Например, в телевизорах один из лучших вариантов пойти и купить «прямо сейчас» — это Hisense.
Во-первых, производитель из мирового топ-5 за прошлый год (и нет, не с пятого места), во-вторых, у этой марки много крутых технологий в телевизорах. Есть модели на квантовых точках, есть OLED, есть лазерные телевизоры премиум-класса. В общем, это не демпингующий новичок, а вполне авторитетный производитель. Хотя, если уж говорить про демпинг, стартовая цена Hisense 55U8HQ была вполне рыночной, но к новогодним распродажам снизилась настолько, что фактически лишилась всех конкурентов. Такого качества картинки за эти деньги ни у кого больше нет. А вот, что есть по спецификациям.
Технические характеристики
|Операционная система
|VIDAA U6.0
|Тип экрана
|Quantum Dot IPS с прямой многозонной подсветкой Mini-LED
|Диагональ
|55 дюймов (138,8 см)
|Разрешение
|4K, 3840х2160 пикс (16:9)
|Яркость
|500 кд/м2 (стандартная), 1300 кд/м2 (пиковая)
|Контрастность
|1200:1
|Время отклика
|8 мс
|Задержка вывода
|до 20 мс (игровой режим)
|Глубина цвета
|10 бит (8 бит + FRC)
|Поддержка HDR
|HDR 10, HDR 10+, Dolby Vision, HLG
|Цветовой охват
|>95% палитры DCI-PC3
|Игровой режим
|автоматический, AMD FreeSync Premium
|Датчик освещенности
|есть
|Голосовые ассистенты
|Яндекс Алиса, VIDAA VOICE
|Интерфейсы
|аналоговый и цифровой антенный вход, разъем CI+ ECP, аудио вход и композитный вход 3,5 мм, Ethernet RJ-45, USB 2.0, USB 3.0, два HDMI 2.0, HDMI 2.1, HDMI 2.1 eARC
|Беспроводные подключения
|Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0
|Акустическая система
|конфигурация 2.1.2, 4×10 Вт + 20 Вт (НЧ) + 2×5 Вт
|Объемный звук
|Dolby Atmos и DTS Virtual X
|Настенный монтаж
|VESA 400х300 мм
|Размеры (с подставкой)
|1233х784х300 мм
|Размеры (без подставки)
|1233х734х77 мм
|Вес (с подставкой)
|24,5 кг
|Вес (без подставки)
|19,4 кг
|Комплект поставки
|телевизор, кабель питания, подставка, пульт, батарейки, инструкция
|СТОИМОСТЬ
|УЗНАТЬ ЦЕНУ
Дизайн. Скажем, скандинавский
Если в смартфонах широкую нижнюю рамку невзлюбили и прозвали «подбородком», то в телевизорах я бы не сказал, что жду ее исчезновения. Даже наоборот, некоторым моделям очень идет эта деталь. Она дает шанс телевизору казаться чем-то более интересным, нежели просто черный прямоугольник на тумбе или на стене. Особенно круто, если дизайнерам удается интересно обыграть часть рамки, и дать ей возможность «подружиться» с другими элементами домашнего интерьера.
В Hisense 55U8HQ нижняя часть периметра получила отделку темно-серой тканью. Чем-то напоминает скандинавскую школу дизайна, лично у меня вызывает ассоциации со строгим текстилем престижной датской марки Kvadrat. А еще это похоже на интегрированный саундбар. Но нет, на самом деле динамики находятся на задней части корпуса, и не факт, что дизайнеры Hisense таким оформлением думали намекнуть на впечатляющую аудиосистему телевизора. А может, именно об этом.
В остальном дизайн лицевой стороны соответствует трендам. Hisense 55U8HQ имеет безрамочный экран, стекло фактически упирается в боковые части корпуса. Ширина черного периметра под стеклом совсем небольшая, около 1 см. Телевизор стоит на широкой центральной подставке, а не двух ножках по краям, и лично мне очень нравится такое решение. Во-первых, появляется шанс использовать тумбу шириной значительно меньше самого телевизора. Во-вторых, через подставку незаметно проходят все провода. Даже если на этапе ремонта прокладка кабелей была неудачно или недостаточно хорошо спланирована, телевизор поможет это скрыть.
Что касается задней панели телевизора, на ней видны решетки динамиков, с одной стороны подключается полутораметровый кабель питания, с другой находится выемка для прочих разъемов. USB и HDMI только с боковым подключением, смотрящих вниз портов нет. Они расположены впритык друг к другу, что чуть-чуть затрудняет переключение устройств. Но часто ли вообще требуется доступ к HDMI?
Для Hisense 55U8HQ не предусмотрено размещение в центре комнаты, так что заднюю панель декоративной назвать нельзя. Как правило, такая фишка есть только у самых дорогих моделей из премиального сегмента. Впрочем, спинка здесь достаточно аккуратная, плюс все кабели собираются в центре и уходят в подставку, так что при большой необходимости (например, между зоной кухни и гостиной в европланировке) телевизор можно не ставить к стене, а разделить им пространство. Кстати, подставка из металла, а ее основание — из толстого и тяжелого листа с противоскользящими накладками. Конструкция надежная, можно не переживать насчет устойчивости при наличии животных.
Экран. Крутой и поиграть можно
Фактические параметры матрицы Hisense 55U8HQ даже чуть выше заявленных по «паспорту». Яркость экрана огромная и в стандартном режиме, и в HDR. За это спасибо многозонной подсветке Mini-LED. Диодов хоть и не рекордно много, но со своей задачей они справляются отлично. Затемнение, кстати, тоже работает на ура: есть зональная и глобальная динамическая подстройка яркости. Чтобы найти слабые места — ореолы вокруг мелких ярких объектов на черном фоне — надо постараться и подобрать соответствующий контент, например, видео звездного неба. При обычном повседневном просмотре недостатков в работе подсветки и равномерности черного нет.
При уровнях до 850 и 1500 кд/м2 в режимах SDR и HDR яркость экрана иногда кажется избыточной. Даже на мелких смартфонах 1000 нит — это очень ярко, а теперь представьте в полтора раза ярче и на диагонали в 55 дюймов? Впрочем, всегда можно положиться на автоподстройку яркости с помощью встроенного датчика освещенности. Ну, или, наконец, бросить привычку засыпать на середине фильма. Если включить какой-нибудь «Интерстеллар» в максимальном качестве и смотреть в небольшой комнате, яркость экрана не даст задремать.
Контрастность экрана составляет 1250:1 (против заявленных 1200:1). Весьма неплохо, но и не вау. Просто хороший по меркам IPS-панелей контраст. Нынешнее развитие технологий обязывает выбирать: либо идеальный черный, но днем телевизор лучше прятать от солнца, либо огромная яркость с меньшим контрастом. Лично я скорее все-таки за второе, но это дело вкуса. Что касается цветопередачи, температуры цвета и прочих параметров, все сильно зависит от контента и предпочтений пользователя. В Hisense 55U8HQ полно ручных настроек и есть разные режимы, например, более теплое «Ночное кино», поярче и попрохладней «Дневное кино», стандартный режим, динамический и так далее. В общем, и по заготовкам качество картинки топовое, но можно и самому повозиться с настройками.
|Тип матрицы
|IPS Quantum Dot
|Подсветка
|Многозонная Mini-LED
|Частота обновления
|120 Гц
|Максимальная яркость (SDR)
|850 кд/м2
|Максимальная яркость (HDR)
|1500 кд/м2
|Контрастность
|1250:1
|Цветовой охват (sRGB)
|110%
|Цветовой охват (P3)
|95%
|Температура цвета (идеал 6500К)
|6400-7800К (в зависимости от режима)
|Точность цветопередачи (меньше – лучше)
|Дельта Е от 3.5 до 9 (в зависимости от режима)
Hisense 55U8HQ подходит не только для просмотра сериалов, кино и меланхоличных прогулок в Death Stranding. Параметры экрана — полноценно игровые. Частота обновления 120 Гц, есть специальный режим с минимальной задержкой и временем отклика, поддерживается технология AMD FreeSync Premium. То есть, за таким телевизором можно и в сетевые шутеры на полном серьезе рубиться, и погонять F1 в полном комплекте симрейсинга. Опять же, при высокой яркости и полноценной поддержке HDR будет здорово тряхнуть стариной и поиграть в переиздания уже почти классики с трассировкой лучей и обновленными текстурами, как раз недавно вышел Portal RTX и патч с графикой нового поколения для Ведьмак 3. Лишь бы видеокарта такое тянула, а уж телевизор этот справится.
VIDAA U6.0. Что за операционка
В зависимости от модели и рынка, на телевизорах Hisense может быть операционная система Android TV или фирменная VIDAA с актуальной версией U6.0. В России на 55U8HQ второй вариант — собственная разработка Hisense, основанная на Linux. Бояться незнакомой платформы не стоит. Во-первых, какая бы операционка ни стояла в телевизоре, всегда можно докупить приставку с другой ОС и другим пользовательским опытом. Все-таки телевизоры лучше выбирать исходя из качества экрана, а не особенностей софта. Во-вторых, кое в чем VIDAA U6.0 превосходит массовый Android TV и дает пользователям больше интересных возможностей.
Например, VIDAA U6.0 позволяет выбрать подходящий голосовой ассистент. Тут есть фирменный голосовой помощники поддержка Алисы от Яндекса. Последнее — особенно ценно для пользователей из России. Интеграция телевизора в умный дом Яндекса тоже доступна.
Есть и небольшие, но очень удобные фишки операционной системы. Например, полноценное управление параметрами изображения доступно в любой момент (как ни странно, не все телевизоры так умеют), а при регулировке не происходит затемнения экрана и сам интерфейс настроек занимает минимум места. Все изменения можно увидеть сразу не настраивая сто раз, чтобы подобрать оптимальные значения. А еще для быстрого доступа можно закреплять не только приложения, но также избранные сайты. Очень удобная функция, но почему-то совершенно не распространенная.
Из необычного, в последние недели в VIDAA U6.0 было много футбола: отображались баннеры и рекомендации видео. Причина в том, что Hisense — официальный спонсор Чемпионата мира по футболу FIFA в Катаре 2022™. Чемпионат закончился, и, вероятно, спорта в операционке станет меньше. Если же говорить в целом о пользовательском опыте, Hisense не пытается переворачивать его с ног на голову. Имели дело с каким-нибудь Smart TV? Значит, и тут разберетесь моментально. Магазин приложений есть, предусмотрена панель быстрого доступа, сортировка приложений, рекомендации, предпросмотр контента — да в общем-то все сделано удобно и привычно.
Пульт. Внезапная классика
Есть ощущение, что с нынешним трендом на минималистичное управление производители телевизоров через несколько лет могут вообще отказаться от пульта. Ну, есть же голосовое управление? Ладно, это шутка, конечно, но кнопок точно стало не хватать. Особенно, для старшего поколения — тем, кому все еще хочется по привычке жать пальцем номер любимого канала. Модные пульты с джойстиком, громкостью и парой-тройкой дополнительных кнопок точно не назвать подходящим для них решением.
Инженеры Hisense решили угодить всем… кроме поклонников минимализма. Пульт в комплекте к Hisense 55U8HQ я бы назвал даже не большим, а огромным. Поначалу держать в руке непривычно, зато пользоваться — сразу удобно. Верхняя треть занята кнопками быстрого доступа к сервисам: видео, музыка, спорт и фирменные. Набор не универсальный, но полезны почти все.
Центральная часть отведена под навигацию. Собственно говоря, все то, чем обычно заставляют нас ограничиваться многие производители телевизоров: джойстик, выбор источника, громкость, каналы, голосовой ввод. Наконец, в нижней части расположен традиционный цифровой блок. В общем, если говорить терминами поколений, пульт сделан для всех: от зумеров (для них голосовой ввод) до предшественников бумеров (можно потыкать каналы).
Впрочем, еще есть вариант управления со смартфона. Доступно полнофункциональное приложение-компаньон. Оно имитирует непосредственно пульт, позволяет быстро запускать избранные приложения и медиаконтент, в нем удобно вводить поисковые запросы на экранной клавиатуре. Добавьте к этому, что смартфон мы редко держим далеко от себя — и получается отличный вариант взаимодействия с ТВ.
Звук. Лучше, чем недорогой саундбар
Обычно в относительно недорогих телевизорах (в пределах 80 000 рублей) динамики стоят вполне приличные, однако по звучанию и громкости проигрывают даже простым и недорогим саундбарам. Всегда хочется посоветовать покупателям добавить денег хотя бы на простенькую звуковую панель. Про Hisense 55U8HQ я такое сказать уже не могу, поскольку в телевизоре стоит целых 7 динамиков с конфигурацией 2.1.2 и суммарной мощностью 70 Вт. Она складывается из 4 динамиков по 10 Вт, 20-ваттного низкочастотника и 2 динамиков по 5 Вт.
Эстетствующих снобов, может, не впечатлит (обычно им нравятся только мечты про hi-end аппаратуру), но для среднего пользователя — даже с избытком. Во-первых, звук громкий. В небольшой спальне ночью едва ли станешь поднимать выше 15 делений из 100 возможных, и даже днем выше трети — перебор. В просторных помещениях иначе, но громкость Hisense 55U8HQ все равно можно назвать избыточной. Звук при этом достаточно объемный, есть четкое разделение по разным каналам, басы ощутимые, провала в средних и низких частотах нет. Звучание в этой модели значительно лучше, чем у большинства телевизоров.
Hisense 55U8HQ поддерживает Dolby Atmos и DTS Virtual-X, доступны профили для разных типов контента и специальный ночной режим. Также есть эквалайзер, режим усиления басов, автоподстройка громкости на разных телеканалах и оптимизация звучания при настенном размещении телевизора.
Итог. Покупать стоит
Hisense 55U8HQ — это полноценный флагман по качеству картинки за очень небольшие деньги, особенно, если успеете забрать его на распродаже. А еще он иллюстрирует, что делать свою операционку все-таки круче, чем брать чужую платформу для массовых продуктов. Да, приложений в магазине не так много, есть голосовые технологии Яндекс с интеграцией в умные дома, есть собственный ассистент, удобно сделан доступ ко всем параметрам в любой момент и из любого приложения, плюс с умом реализована настройка изображения, когда все изменения сразу же видны на экране.
У телевизора полноценный HDR благодаря очень высокой яркости Mini-LED подсветки, время отклика вписывается в понятие «игрового экрана», а еще отличный звук, так что наконец-то можно не тратиться на саундбар, чтобы аудио все-таки соответствовало зрелищности изображения. Ну, и хочется отметить дизайн и эргономику: начиная от прикольной тканевой вставки спереди и удобной подставки с кабель-каналом, заканчивая пультом под все возрастные аудитории покупателей.
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- Нескучный дизайн
- Подставка по центру с каналом для кабелей
- Очень высокая яркость
- Отличная работа HDR
- 7 динамиков с качественным звуком
- Подходит для игр
- VIDAA VOICE + Алиса и умный дом Яндекс
- Полноценный пульт
- Тканевой накладкой могут заинтересоваться кошки
- Невысокая контрастность
- Порты HDMI расположены впритык
- Не все кнопки сервисов на пульте нужны