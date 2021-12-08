Что купить, если нужен телевизор с нормальной интеграцией российских сервисов и голосовым управлением на русском

Кстати, продукты Сбера способны решать сразу две задачи. Если дома уже есть нормальный телевизор, но его программные возможности не устраивают — можно за относительно небольшие деньги докупить приставку SberBox Top и «прокачать» функциональность. Ранее Денис Русаков подробно рассказал об этом продукте, можете прочитать по ссылке. Но если домашний телевизор уже устарел, хочется найти для него не слишком дорогую замену и платить только за полезную в России функциональность — тогда есть смысл идти выбирать подходящую по размеру модель на платформе Салют ТВ.

СКОЛЬКО СТОИТ И ГДЕ ПРОДАЮТ

Кто производит, какие размеры

Меньше чем за полгода Сбер интегрировал Салют ТВ в полноценную линейку телевизоров с явным посылом об уверенности в своей платформе и готовности предложить покупателям выбор под разные пожелания, размеры помещений и финансовые возможности. По паре моделей с разными диагоналями есть от брендов, BBK, Витязь и Sunwind, а с Hyundai сделали целую серию из семи продуктов с диагоналями от кухонных 32 дюймов при HD-разрешении до солиднейшего 4K-экрана 75 дюймов, который уместно впишется в просторную гостиную или загородный дом. Наверняка в будущем подпишут новые партнерства, так что список производителей телевизоров на Салют ТВ увеличится. Не то чтобы в уже доступных что-то не устраивало, просто выбор никогда не бывает лишним.