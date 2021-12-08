Что купить, если нужен телевизор с нормальной интеграцией российских сервисов и голосовым управлением на русском

Что купить, если нужен телевизор с нормальной интеграцией российских сервисов и голосовым управлением на русскомПротестировали Hyundai на платформе Салют ТВ
Мы протестировали флагманскую модель Hyundai H-LED75FU7002 с экраном 75 дюймов и разобрались, какие преимущества дает использование на телевизоре платформы, созданной специально для российских пользователей.
Какое место на рынке заняли телевизоры Салют
Сбер ловко обошелся с позиционированием и выбором аудитории. Продуктовая линейка заняла довольно широкий диапазон среднего ценового сегмента с таким разбросом цен, чтобы можно было удовлетворить запросы разных покупателей. Преимущество продуктов Сбера в том, что их платформа идеально локализована и адаптирована под пожелания российских пользователей, есть все популярные поставщики контента и виртуальные ассистенты говорят на русском. Скажем так, насколько бы крутым не был Netflix по всему миру, большинству покупателей в России намного ценнее увидеть Okko на первом экране.
Кстати, продукты Сбера способны решать сразу две задачи. Если дома уже есть нормальный телевизор, но его программные возможности не устраивают — можно за относительно небольшие деньги докупить приставку SberBox Top и «прокачать» функциональность. Ранее Денис Русаков подробно рассказал об этом продукте, можете прочитать по ссылке. Но если домашний телевизор уже устарел, хочется найти для него не слишком дорогую замену и платить только за полезную в России функциональность — тогда есть смысл идти выбирать подходящую по размеру модель на платформе Салют ТВ.
Кто производит, какие размеры
Меньше чем за полгода Сбер интегрировал Салют ТВ в полноценную линейку телевизоров с явным посылом об уверенности в своей платформе и готовности предложить покупателям выбор под разные пожелания, размеры помещений и финансовые возможности. По паре моделей с разными диагоналями есть от брендов, BBK, Витязь и Sunwind, а с Hyundai сделали целую серию из семи продуктов с диагоналями от кухонных 32 дюймов при HD-разрешении до солиднейшего 4K-экрана 75 дюймов, который уместно впишется в просторную гостиную или загородный дом. Наверняка в будущем подпишут новые партнерства, так что список производителей телевизоров на Салют ТВ увеличится. Не то чтобы в уже доступных что-то не устраивало, просто выбор никогда не бывает лишним.
А вот, что можем рассказать про сам телевизор
Флагманский 75 дюймовый телевизор Hyundai на платформе Салют ТВ проходит с кодовым именем H-LED75FU7002. В идеале он задумывался под владельцев наименее тесной жилплощади, однако, как говорится, есть вариантики. С этой диагональю в «естественной среде обитания» я сталкивался в двух крайностях: огромных размерах кухне-гостиной с шестиметровой дистанцией от края дивана до телевизора, и в рамках крошечной спальни, где «семядисятипятка» висит почти впритык к кровати. Во втором случае получается что-то типа личного кинозала, когда телек занимает приличную часть обзора, ты в мурашках смотришь зрелищный блокбастер и думаешь про себя: «Ну, вау!» В общем, если сейчас вы задумались, не будет ли такой экран слишком большим для комнаты, отвечу сразу: слишком — не будет. Главное, чтобы его покупка не оказалась драматичной для бюджета. Но даже если так, Hyundai на Салют ТВ можно взять и в более доступных версиях: 65 или 55 дюймов.
В целом Hyundai H-LED75FU7002 — типичный представитель среднего класса. Диагональ составляет 75 дюймов, разрешение экрана Ultra HD 4K (3840 х 2160 пикселей), углы обзора 178 градусов. Используется IPS матрица, частота обновления 60 Гц, заявленная контрастность 5000:1, а пиковая яркость 280 кд/кв.м. Поддержка HDR есть. За звук отвечает пара динамиков 20 Вт, в идеале их стоит заменить саундбаром, но не избалованным дополнительной акустикой и без него звучание покажется приемлемого качество и громкости. Беспроводные подключения возможны по Wi-Fi и Bluetooth, а проводные представлены следующими разъёмами: три HDMI (один из них Arc), два антенных входа, два USB, композитный (видео), RJ-45 (Ethernet), CI+ и оптический S/PDIF.
Свидетелям оледовым, которые готовятся сказать свое «фи» в отношении яркости и контрастности экрана, хочется сразу напомнить, что в том лагере за начальную модель на 20 (!) дюймов меньше придется отдать в полтора раза больше денег. Для своего класса и стоимости Hyundai предлагает сильный продукт с достаточным качеством картинки и достойной функциональностью. Пара недель тестирования была насыщенной. Я крутил на нем свежие Arcane и Red Notice, купил в Okko Дюну в 4K, продолжил незаконченные сериалы и посмотрел кое-какие фильмы из отложенных на потом — был вполне удовлетворен качеством изображения. Взял бы себе такой телевизор? Если бюджет на покупку ограничен, ответ положительный.
Что умеет платформа Салют ТВ
Первое включение и настройка телевизора на Салют ТВ быстрая, нет сложностей даже для далекого от технологий человека. Последовательность действий простым языком и с иллюстрациями рассказывается и показывается пользователю. На смартфон нужно будет скачать приложение Салют и пройти в нем несколько этапов типа добавления учетных записей. В дальнейшем оно тоже пригодится: можно использовать вместо пульта.
На стартовом экране собраны плитки наиболее востребованных функций: эфирное ТВ, новостная лента, фильмы и сериалы, переключение источников сигнала, погода и пробки, заказ еды, YouTube, музыка, радио и даже браузер.
Прокруткой сменяются категории: управлением устройствами умного дома (да, они тоже есть в экосистеме Сбера), видеоконтент с фильмами и сериалами Okko, а также партнеров и приложением YouTube. Затем раздел музыки из сервиса СберЗвук. Далее идут простенькие игры из собственного каталога Салют ТВ. Шестой раздел меню посвящен стримингу игр с помощью сервиса SberPlay, а в последнем — список всех установленных приложений.
Кстати, SberPlay — топовая опция для тех, кто время от времени играет, но не может позволить себе консоль или не считает оправданной ее покупку. Игры известных студий запускаются на мощностях дата-центра Сбера, а пользователь получает трансляцию изображения в HD качестве. Советую по возможности пользоваться проводным подключением к сети, чтобы минимизировать задержки и получить возможность играть не только во что-то с размеренным геймплеем, но также и в более динамичные игры типа шутеров. Первый месяц бесплатно, так что есть шанс хорошенько протестировать сервис — а потом принять решение об оплате подписки.
Логично, что многие возможности платформы завязаны на экосистеме сервисов Сбера. А главные герои взаимодействий — три виртуальных ассистента (Сбер, Афина и Джой) с одинаковой функциональностью, но разными голосами и, если так можно выразиться, характерами. К ним можно обращаться с просьбами найти что-нибудь в интернете, в деталях рассказать о погоде и дорожной ситуации, просто пообщаться на отвлеченные темы. Кроме того, прямо с экрана телевизора можно заказывать готовую еду из Delivery Club и продукты из Самоката, а также пользоваться десятками других навыков (по сути, голосовых мини-приложений) и в городах, где есть поддержка, обращаться к услугам консьерж-сервиса Дуэт. С его помощью можно поручить ассистентам запись на стрижку. Да, достаточно сказать это в пульт от телевизора — и остальное сделают за вас.
А с «напильником» к такому ТВ подобраться можно?
Платформа Салют ТВ разработана на базе AOSP, так что доступны кое-какие возможности поковыряться с «допиливанием» функциональности под свои нужды. Это хороший вариант для тех, кому не достаточно базовых возможностей и для людей, которые настройку новой техники после покупки рассматривают то ли как хобби, то ли как некий вызов по максимизации функциональности своими силами. С ног на голову перевернуть пользовательский опыт Салют ТВ едва ли получится (да и зачем это нужно?), зато можно установить сторонние приложения и сервисы.
Система поддерживает установку apk-файлов с внешних накопителей, правда, с оглядкой на возможность их последующего запуска в формате телеэкрана. В общем, телевизор с Салют ТВ из коробки дает отличную функциональность массовому потребителю, но также не отбирает возможность ее последующего расширения энтузиастами.