Если в Smart TV вашего телевизора нет этих функций, вы потратили деньги зря

Если в Smart TV вашего телевизора нет этих функций, вы потратили деньги зряСалют ТВ 2.0
Если в смартфонах российские варианты операционных систем «погоды не делают», то в телевизорах не совру, если скажу, что отечественные экосистемы впереди планеты всей — стандартный Android TV, Tizen и WebOS на их фоне выглядят, как кнопочные смартфоны на фоне современных. И сегодня мы покажем вам, как выглядит система для умных телевизоров и ТВ-приставок, созданная по последним технологиям 2023 года — на примере свежего и масштабного обновления платформы Салют ТВ (0+) от SberDevices.
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Не мне вам рассказывать, как быстро летит время. Вроде бы телевизионные технологии SberDevices — это что-то совсем новое, но на самом деле первое поколение платформы Салют ТВ (0+) вышло ещё три года назад, одновременно с запуском умной приставки SberBox. И за эти 36 месяцев ТВ-приставок и телевизоров под управлением Салют ТВ (0+) раскупили в количестве почти двух миллионов штук, а сами приставки SberBox стали одними из наиболее продаваемых в России, по статистике «М.Видео-Эльдорадо».
В общем, всё было не зря, система людям понравилась. Но SberDevices все эти три года на месте не стояли, а работали над тем, чтобы сделать систему более быстрой и одновременно более удобной в работе. Сегодня мы посмотрим, удалось ли им это.
Красивее и удобнее
Акцент в переработанном главном экране сместили с отдельных карточек на видеоконтент, чтобы вам не приходилось вглядываться в мелкие элементы перед выбором, что просмотреть. Теперь обложки фильмов и сериалов занимают почти всю площадь экрана, а иконки основных разделов вынесли на его левый край. То есть одновременно стало меньше мишуры и оформление стало... читабельнее. Стало ли непривычно? Если вы уже пользовались хоть каким-нибудь умным телевизором до этого, не растеряетесь — логика меню здесь классическая.
Карточка каждого рекомендованного фильма тут ведёт не в один определенный онлайн-кинотеатр, а к списку, в котором перечислены все доступные площадки и цена просмотра на каждой в зависимости от подписки — отдельно путешествовать по приложениям в поисках нужного фильма больше не нужно. Все подписки, кстати, собраны в одном меню — так удобнее контролировать расходы и понимать, что из подписок вам действительно нужно, а что просится на замену.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ПРО САЛЮТ ТВ (0+)
Кстати, в пробном режиме владельцу SberBox выдают аж 12 тестовых подписок на кучу стриминговых сервисов, среди которых есть Okko (18+), Иви (18+), Wink (18+), KION (18+), PREMIER (16+), Звук (18+) и СберПрайм. Большинство сервисов предоставляются сроком на месяц за рубль или вообще бесплатно — никто не заставляют вас всех их продлевать, это нужно для того, чтобы у вас было время определиться, какой сервис вам больше нравится и годится для постоянного использования.
Установка приложений голосом
До выхода второй версии Салют ТВ (0+) поддержка установки сторонних пакетов была реализована «по воздуху». Приложения нужно было скачивать на отдельное устройство и уже с него отправлять их на условный SberBox при помощи личного кабинета на сайте SberDevices. После этого конечное устройство (ТВ-приставка или телевизор) осознавало, что происходит, и устанавливало приложение. Не ядерная физика по уровню сложностей, но с наскока что-то доустановить быстро не получится. Установка с флешки тоже занимает время — пока скачаешь .apk с компьютера на неё, пока воткнёшь в телевизор или ТВ-приставку, пока найдёшь файл и установишь...
КАК ВСЁ ВЫГЛЯДИТ И УПРАВЛЯЕТСЯ, ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ
Теперь через встроенный в оболочку глобальный поисковик любые приложения можно искать самостоятельно. Да, даже голосом. Хотя не исключаю, что какое-то особенно мудрёное название придется набирать при помощи экранной клавиатуры.
Выбирать, откуда скачивать .apk, вы можете сами — перед вами полноценная поисковая выдача из глобального интернета. Ну и в выборе самих приложений вас ограничивать, разумеется, никто не будет.
Продвинутое телевидение
Интернеты интернетами, но, по данным Mediascope, 66% россиян смотрят телевизор каждый день, так что телеканалы в телевизорах тоже важны (дожили — раньше телики только для них и проектировались). Поэтому в обновлённой оболочке создали отдельный ТВ-раздел, в котором собраны как антенные телеканалы (актуально только для телевизоров под управлением Салют ТВ (0+), так и провайдеры интернет-телевидения. Например, Смотрешка (18+) или 24ТВ (18+). Чуть позже в списке поддерживаемых провайдеров появится и Триколор ТВ (18+).
Главная фишка раздела — полноценная интерактивная программа передач, которая работает не только с интернет-телевидением, но и с обычным антенным. Визуально это совсем немного напоминает канувший в лету «тёплый ламповый» телетекст, если вы вдруг застали такой. Скорее всего, всё дело в характерной чёрно-белой цветовой схеме оформления.
Новый детский режим
Отдельные приложения для детей объединили в единый раздел в главном меню. Теперь это бесконечная лента с кино, мультфильмами, видеороликами и прочими полезными приложения, которые предварительно проверяются редакторами проекта. Это полностью исключает попадание в ленту материалов с отметкой 18+, поэтому можно не переживать, что у детей получится наткнуться на что-то, что не предназначено для их возраста.
Чуть позже в систему добавят полноценный режим родительского контроля. В нём будет можно выставить лимиты на экранное время (чтобы ребёнок не сидел перед экраном весь день) или полностью блокировать устройство в определенное время суток. Пока что функции режима ограничиваются блокировкой браузера, контента 18+ и транзакций с привязанных карт.
GigaChat (18+) и генеративный контент
Встроенный виртуальный ассистент Салют (0+) тоже успели здорово обновить — теперь его можно использовать не только для помощи в управлении устройством или для решения несложных задач. Сегодня это вполне эрудированный собеседник, который может и фильм подсказать для просмотра, и картинку смешную сгенерировать — для этого достаточно запустить навык, сказав «Открой GigaChat (18+)». Мало того, что всё это без VPN, дополнительных авторизаций и раздражающих «капч», так еще и доступно прямиком с вашего телевизора.
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Разработчики не просто добавили искусственный интеллект в своего ассистента. Теперь местные нейросети генерируют еще и новостные выпуски. Ведущий новостей — итог генерации, его голос — тоже итог генерации, и только сами новости берутся из реальных средств массовой информации. Кстати, вполне возможно, что вы уже видели что-то подобное на нашем сайте. Например, вот тут. Да, робота Елену, которая озвучивает некоторые наши материалы, тоже спроектировали ребята из SberDevices.
Когда это всё станет доступно?
В тестовом режиме обновление стартовало еще в октябре. Сейчас на новую версию Салют ТВ (0+) перешли уже все устройства компании: SberBox, SberBox Top, SberBox Time и умные телевизоры под управлением Салют ТВ (0+). Целенаправленно заниматься обновлением не нужно — оно загрузится автоматически, если ещё не загрузилось: достаточно просто не обесточивать устройство и держать подключение к интернету активным.
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