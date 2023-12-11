Если в Smart TV вашего телевизора нет этих функций, вы потратили деньги зря

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Не мне вам рассказывать, как быстро летит время. Вроде бы телевизионные технологии SberDevices — это что-то совсем новое, но на самом деле первое поколение платформы Салют ТВ (0+) вышло ещё три года назад, одновременно с запуском умной приставки SberBox. И за эти 36 месяцев ТВ-приставок и телевизоров под управлением Салют ТВ (0+) раскупили в количестве почти двух миллионов штук, а сами приставки SberBox стали одними из наиболее продаваемых в России, по статистике «М.Видео-Эльдорадо».

В общем, всё было не зря, система людям понравилась. Но SberDevices все эти три года на месте не стояли, а работали над тем, чтобы сделать систему более быстрой и одновременно более удобной в работе. Сегодня мы посмотрим, удалось ли им это.

Красивее и удобнее

Акцент в переработанном главном экране сместили с отдельных карточек на видеоконтент, чтобы вам не приходилось вглядываться в мелкие элементы перед выбором, что просмотреть. Теперь обложки фильмов и сериалов занимают почти всю площадь экрана, а иконки основных разделов вынесли на его левый край. То есть одновременно стало меньше мишуры и оформление стало... читабельнее. Стало ли непривычно? Если вы уже пользовались хоть каким-нибудь умным телевизором до этого, не растеряетесь — логика меню здесь классическая.