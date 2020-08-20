Японские телевизоры всегда были крутыми. А Sony Bravia 2020 года — это вообще кайф!
Сейчас мало кто успевает следить даже за иерархией смартфонов, а за телевизорами — тем более. Поэтому для начала вкратце расскажу, где в табели о рангах находится телик, о котором будем говорить сегодня — Sony XH90 (он же X900H).
Сортировка телевизоров в интернет-магазинах вам в этом не поможет — отдельные модели улетают с ценой прямиком в «космос» и стоят 500-700 тысяч рублей. А другие, наоборот, обходятся в 40-50 тысяч.
Если не вдаваться в занудство с табличным сравнением десятков моделей телевизоров, просто запомните, что Bravia XH90 — это субфлагман, второй по крутизне телевизор после нынешней «топ-модели» XH95 (X950H). Все более дорогие модели — это либо громадная диагональ, либо громадная диагональ + разрешение 8K, либо что-то ещё рекордное для светлого будущего. А XH90 хорош тем, что это телевизор с очень хорошим соотношением цены и «наворотов». Если на примере смартфонов будет понятнее, то XH95 — это такая Xperia 1 Mark II, а XH90 — Xperia 5. Всё, что дороже — Xperia 1 Mark II Limited Edition с автографами японских самураев в золотом корпусе и т.д. Но это лирика, а мотивировать к покупке может только удачное сочетание характеристик. И это то, чем XH90 покоряет в первую очередь. Но обо всём по порядку:
Сколько стоит и где купить
Дизайн самураев-максималистов
С тех пор, как телевизоры стали компактным и потеряли пренебрежительную кличку «ящик», они стали максимально похожими друг на друга. Может в этом и есть смысл — с дивана мало кого заботит, какое там обрамление вокруг дисплея напротив тебя. Но телевизоров, на которых хочется остановить взгляд, когда проходишь мимо, почти нет, а XH90 как раз привлекает своей «скульптурной» дотошностью в дизайне.
Тончайшие (меньше сантиметра) рамки и металлические ножки подставки, будто из самурайского метательного оружия, клавиша включения в нижней части корпуса — она понадобится всего несколько раз, потому что включать телевизор вы будете всегда с пульта, и поэтому не мозолит глаза.
При этом всё ещё и практично — ножки расставлены не наобум, а так, чтобы между ними поместился саундбар. А на задней части ножек есть крепления, через которые можно пропускать кабели, чтобы они не свисали косами по всей площади телевизора. И, конечно, есть крепление VESA для монтажа телевизора на стену.
Толщина корпуса — всего 7.1 см! У большинства конкурентов корпус эдак на сантиметр толще. Мелочь, а приятно.
И, наконец, четыре динамика вместо привычных (как у всех конкурентов) двух. Это не превращает Bravia XH90 в домашний кинотеатр — для «бум» и «тыдыщь!» эффектов лучше докупить саундбар — но по объёмности звук гораздо более внушительный, чем ожидаешь, и «растекается» по комнате эффективнее.
Лучший дисплей, какой только бывает по такой цене
Никаких изгибов и маркетинговых заигрываний, всё по делу: плоский, сверхбыстрый, сверхкачественный 4K-дисплей на базе VA-матрицы.
Фанатов более привычных IPS и OLED-матриц гораздо больше, чем диковинного VA, но поверьте — японцы знают, что делают. Суть в том, что:
- В сравнении с IPS (к которым относится и почему-то рекламируемый отдельно QLED, кстати говоря) у VA-дисплеев гораздо выше контрастность: там, где IPS-телевизоры выдают 1000:1 или 1200:1, Bravia XH90 выдаёт контрастность от 4200:1 до 4800:1! Никакие фотографии и видеоролики этого не передадут, но это именно такое качество картинки, после которого на картинку IPS-дисплеев смотрите будто через дымку.
В сравнении с OLED/AMOLED-дисплеями этой же ценовой категории VA гораздо надёжнее (не подвержены выгоранию/выцветанию со временем), лучше воспринимаются людьми с чувствительным зрением (не склонны интенсивно мерцать на яркости выше минимальной — см. ШИМ). А ещё VA намного ярче — XH90 выдаёт до 600 кд/м2 в режиме HDR и до 740 кд/м2 (!) в режиме HDR. В OLED-телевизоре по аналогичной цене вы не получите яркость свыше 350 кд/м2.
И даже по игровому потенциалу всё круто — 120 Гц, то есть возможность прорисовывать игры с частотой кадров до 120 к/с без задержки. С большей, в отличие от IPS, контрастностью, и большей, в отличие от OLED, яркостью.
Минусы? Есть один: углы обзора чуть ниже, чем у IPS или OLED, поэтому, если вы стоите над телевизором и смотрите на него вертикально, либо сидите сбоку от него почти под прямым углом, картинка будет казаться темнее, чем она есть на самом деле. В отличие от смартфонов и даже мониторов, на телевизоры крайне редко смотрят вблизи под экстремальным углом, поэтому плюсы перевешивают.
«Боеготовный» телевизор для компьютерных игр будущего
И это не для красного словца, потому что перед нами один из редчайших телевизоров с поддержкой одновременно разъёма HDMI 2.1 (в 2.6 раза быстрее, чем HDMI 2.0, первый и единственный в телевизорах разъём, который позволяет передавать изображение в разрешении 4K с частотой до 120 Гц и в цветопередаче HDR) и дисплея, который способен этот самый HDR в 4K при 120 Гц «переваривать».
Игровая консоль PlayStation® и подставка для вертикального расположения консоли продаются отдельно. ©KOEI TECMO GAMES CO., LTD. & Team NINJA All rights reserved. Nioh, and the Team NINJA logo are trademarks or registered trademarks of KOEI TECMO GAMES CO., LTD. The KT logo is a registered trademark of KOEI TECMO HOLDINGS CO., LTD. Published by Sony Interactive Entertainment.
И если раньше можно было говорить, мол, «это какие-то запредельные характеристики, где их использовать?», то теперь ответ есть — в паре с Sony PlayStation 5, которую как раз готовили для идеально оптимизированных игр в высокой частотой кадров в 4K. Да и другие игровые консоли нового поколения подтянутся. И даже в случае, когда консоль не всегда «летает» в 4K на пределе возможностей дисплея, Bravia XH90 полезна тем, что с новой прошивкой в ближайшее время на ней будут работать технологии VRR (Variable Refresh Rate – переменная частота обновления) и ALLM (Auto Low Latency Mode – режим низкой задержки). То есть картинка будет максимально плавной, а задержки вывода изображения минимальными, чтобы успевать реагировать на игровые события на экране, как профессиональный игрок.
Android — это свобода и гарантия работоспособности телевизора в будущем
Android — он и в Африке Android, но только в телевизорах без него понимаешь, чего лишился, поэтому напоминаю вам ещё раз:
- Телевизоры на базе Android TV обновляются чаще, чем на фирменных системах производителя — во втором случае производитель «сам себе хозяин» и может по маркетинговым соображениям превратить часть телевизоров в «устаревшие», не обновлять прошивку. А под надзором Google таких инцидентов сегодня уже не происходит. И даже когда телевизор снимают с поддержки, приложения ещё долго обновляются и работают на нём без проблем, тогда как в фирменных операционных системах производитель может закрыть доступ к магазину приложений у старых телевизоров, либо на все результаты поиска выдавать «ваш телевизор не поддерживается, купите новый».
- Есть приложения для всего. Не те, которые написали крупные компании для текущей версии фирменной системы производителя теликов. Не приложения от энтузиастов для доступа к сайтам и сервисам, в которых срок жизни — «пока энтузиасту не надоест обновлять приложение для старых телевизоров». А огромное количество специализированных приложений для телевизоров + вагон и тележка приложений от смартфонов, которые прекрасно работают и на теликах. В том числе новейших игр, эмуляторов игровых консолей, огромных хранилищ «смотреть фильм онлайн бесплатно» и т.д., о чём владельцы телевизоров не на базе Android могут только мечтать. Можно установить с флешки или жёсткого диска даже самописные или неофициальные приложения, которых нет в Google Play.
Удобное управление голосом. Если после клавиатуры-мыши или сенсорного экрана смартфона вы ощущаете себя «безруким» с непривычным пультом телевизора, можно не клацать клавишами десятки раз, а командовать телевизором при помощи голоса. Распознавание голова в системе Google лучшее среди себе подобных, и в этом плане Android TV удобнее конкурентов. Или…
Телевизор в роли компьютера. Да, так тоже можно, Android давно и очень хорошо к этому адаптирован. Даже если захотите быстро перемещаться по сайтам и переписываться на них, читать и править документы Word, Excel или PowerPoint, монтировать видео или музыку, просчитывать маршруты на картах, бронировать билеты на поездки, покупать товары в интернет-магазинах, телевизор всё это сможет. И с клавиатурой + мышью будет неотличим от полноценного компьютера по потенциалу, тогда как у остальных телевизионных операционных систем функции редко выходят за пределы «могу воспроизводить видеозаписи и музыку, могу не воспроизводить».
Японские технологии и мощное «железо»
После всего описанного выше кажется, что сделать телевизор в 2020 году — это сходить к одному поставщику и заказать дисплей, а потом написать в Google и подписать договор на использование Android TV. Если бы всё было так просто, телевизоры Sony давно бы вымерли как явление, да и вообще мало кто обращал бы внимание на производителя. Но Sony Bravia — это до сих пор не похожая на конкурентов и крутая техника, и вот почему:
- Классная динамическая подстройка изображения. Целый вагон как исключительно программных, так и зависящих от процессора функций, с которыми и получается та «магия» более качественной картинки «породистого» телевизора в сравнении с аналогами других брендов:
- Апскейлинг (перерисовка на лету) изображения в 1080p до качества почти 4K.
- Качественное локальное затемнение картинки, с которым даже видеозапись с дешёвого смартфона ощущается, будто её записывали на неплохую камеру. Да и в целом вы вряд ли сможете отличить такой дисплей от близкого по цене OLED, если перед вами поставить два телевизора и включить одну и ту же запись.
- Улучшение цветопередачи с SDR (стандартной) до HDR (расширенной) без потери качества картинки.
- Более плавное отображение быстрых движений без «мыла». В просмотре спортивных трансляций, поездок на велосипеде и прочего мельтешения очень помогает понять и рассмотреть в деталях, что там происходит.
- Умное распределение звука по четырём динамикам для эффекта «домашнего кинотеатра».
- И всем этим командует мощный процессор X1 с ядрами Cortex-A73, которые, в отличие от чаще всего встречающихся в телевизорах A53 и A55, «везут» намного быстрее.
Идеальный телевизор «для всего»
Актуальная цена Sony Bravia XH90 и наличие в магазинах
Я тоже не особо впечатлился характеристиками телевизора, если пробегать их мимоходом в таблице интернет-магазинов. Потому что дьявол кроется в деталях, и эти детали «решают»:
- Если матрица, то яркая, быстрая и контрастная VA
- Если аудио, то сразу четыре динамика для объёмного и правильно распределённого звука
- Если процессор, то на базе Cortex-A7x для быстрой работы
- Если система, то Android с его безграничными возможностями, а не свой «велосипед»
- Если характеристики, то с запасом для реализации потенциала графики новейшей PlayStation 5
- И японские технологии улучшения качества изображения по-максимуму.
И эта совокупность не «бьётся» никакими отдельными плюсами (чуть лучше картинка, но хуже процессор или «мылит игры», лучше в играх, но плохо подходит для фильмов, хороший дисплей, но бестолковая операционная система) конкурентов, потому что в своей узкой специализации они плохо подходят на роль телевизора для всего и сразу. А Bravia XH90 подходит. Так что, если телевизор — то Sony.
|Модель
|Sony Bravia XH90 (X900H)
|Дисплей
|Ultra HD (3840x2160), VA, 10 бит, полуматовый, плоский
|Диагональ
|55, 65 или 75 дюймов на выбор
|Частота обновления
|120 Гц
|Яркость/контрастность матрицы
|от 560 до 740 кд/м2, от 4300:1 до 4800:1 (зависит от выбранного режима отображения)
|Цветовая температура (баланс белого)
|6500 К
|Точность цветопередачи (deltaE)
|1.7
|Время отклика
|4.0 мс
|Разъёмы
|4x HDMI (из них два разъёма HDMI 2.1)
|2x USB (из них один разъём USB 3.0)
|1x оптический аудиовыход
|1x аналоговый аудиовыход (3.5 мм)
|1x композитный выход
|1x RCA (антенна)
|1x RJ-45
|Операционная система
|Android TV
|Внутренняя память
|16 Гбайт
|Беспроводная связь
|Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2
|Поддержка цифрового ТВ
|DVB-T/T2, DVB-C, VHF/UHF
|Разъём CI+ для карт доступа спутникового ТВ
|Да
|Аудиосистема
|4 динамика, 2x 10 Вт + 2x 5 Вт (в модели с диагональю 55" нет твиттеров и acoustic multi-audio)
|Цена
|Узнать актуальную цену на официальном сайте Sony
Спасибо хорошим ребятам из Sony Centre в ТРЦ «Авиапарк» (г. Москва) за тестовый экземпляр телевизора!
- Функциональный и удобный Android TV
- Дисплей с отличной яркостью, быстродействием и цветопередачей
- Адаптированность к PlayStation 5 и другим новейшим игровым консолям
- Огромное количество полезных технологий улучшения качества видеозаписей
- Мощный процессор
- Четыре динамика с качественным объёмным звуком
- Углы обзора чуть меньше, чем у аналогов на базе IPS или OLED
- Ножки подставки расставлены по краям корпуса, понадобится очень широкий стол