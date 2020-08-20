Японские телевизоры всегда были крутыми. А Sony Bravia 2020 года — это вообще кайф!

Сейчас мало кто успевает следить даже за иерархией смартфонов, а за телевизорами — тем более. Поэтому для начала вкратце расскажу, где в табели о рангах находится телик, о котором будем говорить сегодня — Sony XH90 (он же X900H).

Сортировка телевизоров в интернет-магазинах вам в этом не поможет — отдельные модели улетают с ценой прямиком в «космос» и стоят 500-700 тысяч рублей. А другие, наоборот, обходятся в 40-50 тысяч.

Если не вдаваться в занудство с табличным сравнением десятков моделей телевизоров, просто запомните, что Bravia XH90 — это субфлагман, второй по крутизне телевизор после нынешней «топ-модели» XH95 (X950H). Все более дорогие модели — это либо громадная диагональ, либо громадная диагональ + разрешение 8K, либо что-то ещё рекордное для светлого будущего. А XH90 хорош тем, что это телевизор с очень хорошим соотношением цены и «наворотов». Если на примере смартфонов будет понятнее, то XH95 — это такая Xperia 1 Mark II, а XH90 — Xperia 5. Всё, что дороже — Xperia 1 Mark II Limited Edition с автографами японских самураев в золотом корпусе и т.д. Но это лирика, а мотивировать к покупке может только удачное сочетание характеристик. И это то, чем XH90 покоряет в первую очередь. Но обо всём по порядку:

Дизайн самураев-максималистов