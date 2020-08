Японские телевизоры всегда были крутыми. А Sony Bravia 2020 года — это вообще кайф!

Игровая консоль PlayStation® и подставка для вертикального расположения консоли продаются отдельно. ©KOEI TECMO GAMES CO., LTD. & Team NINJA All rights reserved. Nioh, and the Team NINJA logo are trademarks or registered trademarks of KOEI TECMO GAMES CO., LTD. The KT logo is a registered trademark of KOEI TECMO HOLDINGS CO., LTD. Published by Sony Interactive Entertainment.