Протестировали первый в мире телевизор с процессором, который работает, как человеческий мозг

Протестировали первый в мире телевизор с процессором, который работает, как человеческий мозгSony BRAVIA XR 55X90J
Технические характеристики
|Sony BRAVIA XR 55X90J
|Дисплей
|Full Array LED c local dimming, 55", 3840 x 2160 п., полная прямая подсветка ("ковровая")
|Расширенный динамический диапазон
|HDR10, HLG, Dolby Vision
|Процессор
|Cognitive Processor XRтм
|Поддержка видеосигнала
|Сигнал HDMI: 4096 x 2160p (24, 50, 60 Гц), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Гц), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Гц), 1080/24p, 1080i (50, 60 Гц), 720p (30, 50, 60 Гц), 720/24p, 576p, 480p
|Мощность аудиосистемы
|10 Вт + 10 Вт (2 полнодиапазонные системы с фазоинверторами + 2 высокочастотных динамика)
|Обработка изображения
|Улучшение четкости : Dual database processing, XR 4K Upscaling, XR Super Resolution
|Улучшение цвета : XR Smoothing, XR Triluminos Proтм, Технология Live Colourтм
|Улучшение передачи динамических изображений : XR Motion Clarity, автоматический режим
|Улучшение контрастности : XR Contrast Booster, XR HDR Remaster, алгоритм системы динамической подсветки
|Обработка звука
|Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS, Room and User Position Compensation, Voice Zoom 2
|Беспроводные интерфейсы
|Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4,2
|Входы
|РЧ-вход, ИК-вход (2 шт.), композитный видеовход (1 шт.), HDMI (4 шт.), цифровой аудиовход, USB (2 шт.)
|Операционная система
|Google TV
|Размеры без подставки
|123,3 x 71,1 x 7,2 см
|Размеры с подставкой
|123,3 x 78,4 x 33,8 см
|Вес
|17,4 кг
|Цена Sony BRAVIA XR 55X90J
Внешний вид
В плане разнообразия форм, телевизоры сейчас находятся примерно на одном уровне со смартфонами. Рынок успел много чего повидать, и вот сегодня мы имеем схожий стандартизированный внешний вид у большинства моделей: много-много экрана и очень мало рамок вокруг. Сзади они уже не так похожи между собой, однако кто их будет рассматривать с такого ракурса в реалиях не самой большой жилплощади? Мало кто, но в случае с героем обзора посмотреть точно есть на что. Прямые линии, симметрия и приятная текстура, занимающая процентов 70-80 площади.
Отдельно порадовали “невидимые” порты и разъемы, умело спрятанные в вырезе на задней панели. Их не видно даже сбоку, только если заглянуть с обратной стороны.
Такая же ситуация и с элементами управления (точнее, одной кнопкой включения и переключателем) — сложно сходу догадаться, где они находятся. При наличии возможности управления телевизором и при помощи пульта, и при помощи смартфона, не удивлюсь, если через пару лет физические кнопки в телевизорах попросту исчезнут.
Ножки выглядят тоже просто, без каких-то мудреных форм. Они крепятся к телевизору в двух положениях, оставляя сантиметров десять между корпусом и поверхностью, на которой и будет стоять сам телевизор. Если поставить их пошире, то пространства будет достаточно для того, чтобы разместить под телевизором средних размеров саундбар.
Комплектный пульт традиционный по своей форме: только старые-добрые кнопки и отверстие микрофона. Металлическая текстура передней поверхности заметно выбивается из общего дизайна телевизора, но выглядит это самобытно. По крайней мере, вживую точно лучше, чем на рекламных рендерах.
Экран
Яркость — одна из важнейших характеристик телевизора. Из-за ее недостатка, во многих недорогих устройствах есть проблемы с работой того же расширенного динамического диапазона (HDR), который сильно зависит от пикового уровня яркости матрицы. Нормально этот режим может работать только при значениях 700-1000 кд/м2. Закономерный вопрос: а все ли в порядке с яркостью у BRAVIA XR 55X90J? Спойлер: более чем.
В “ярком” SDR-режиме с выкрученными на максимум ползунками яркости и контрастности, активированным “нейтральным” профилем цветового тона, можно получить около 850 кд/м2. Это очень достойный результат, свойственный OLED-телевизорам из класса повыше. И ведь в Sony BRAVIA XR 55X90J используется не OLED-матрица, а просто хороший LCD-дисплей c подсветкой.
Как и OLED-собратья, экран героя обзора тоже умеет в черный цвет, однако заветная глубина тут достигается путем снижения яркости в отдельных областях, а не отключением отдельных пикселей. Черный цвет действительно выглядит черным, об этом говорит значение контрастности 5600:1 (6700:1 при включенной функции локального затемнения). Без предварительной подготовки отличить местный LED от OLED будет тяжело.
Получено нами при помощи колориметра X-Rite i1 Display Pro в программном обеспечении HCFR Colorimeter
Готов к консолям нового поколения
Если ваши постоянные взаимодействия с телевизором не выходят дальше использования потоковых сервисов, то с хоть какой-то ощутимой задержкой при вводе изображения вы вряд ли сталкивались. Однако если дома есть приставка или вы планируете просто подключить ПК к большому экрану, про время отклика не стоит забывать.
Что вообще представляет из себя эта задержка? Input lag — разница во времени между тем, как сигнал поступил на устройство и между тем, как он предстал перед вами в виде готового изображения. Очевидно, что чем меньше время отклика, тем приятнее сам процесс.
Для комфортной игры, непритязательному большинству хватит времени отклика в районе 20-40 миллисекунд. Варианты со значениями от 50 мс и выше рассматривать даже не стоит — это верхняя допустимая граница, которую многие игроки запросто могут ощутить.
В случае с героем обзора, время отклика находится в норме во всех режимах отображения, можете ожидать 8,5 мс, чего с головой должно хватить даже для тестостероновых шутеров по типу Doom, где очень важна скорость вашей реакции.
Кстати, HDMI версии 2.1, необходимый для консолей нового поколения, тут тоже есть, поддерживается двумя портами из четырех. Вместе с высокой пропускной способностью в 40 Гбит/с (24 Гбит/с с двухстрочной компрессией DSC), новый стандарт несет еще и поддержку функции VRR. Последняя функция позволяет телевизору изменять частоту обновления в режиме реального времени в соответствии с частотой кадров на выходе игровой приставки или компьютера (сам VRR будет доступен после ближайшего обновления ПО).
То есть, если условный фильм воспроизводится с постоянной частотой кадров, то с играми все немного сложнее. Если вы включите счетчик кадров, то сразу заметите, что тут эта величина динамическая и зависит она напрямую от того, сколько графики отрисовывается в данный момент. Экран с фиксированной частотой обновлений в таком случае будет “разрывать” изображение, а для вас это будет выглядеть как типичное “зависание” по причине недостаточной производительности или дурной оптимизации игры. Тут же этого нет, анимации выглядят на порядок плавнее.
Улучшенные алгоритмы обработки. Не только изображения
Мало кого можно удивить мощным чипом в 2021 году. А что, если совместить процессорную мощность с алгоритмами, которые отныне функционируют по “человеческому” подобию? Собственно, так в Sony и поступили. Теперь программное обеспечение телевизора распознает и обрабатывает изображение до того, как вы его увидите его непосредственно на экране.
Зная правила, по которым работает наше внимание во время просмотра контента, алгоритмы могут выбрать точки фокусировки, подобные нашему зрению или область для обработки. Автоматика "подтянет" резкость, поправит тона, добавит глубину изображению, и все это будет происходить без задержки. “Умное” тут и затемнение подсветки. Телевизор сам понимает, в каком участке кадра необходимо снизить яркость, чтобы получить более контрастную картинку. Не OLED, но очень близко.
Со звуком тоже успели поработать, добавив уйму функций, которые помогут насладиться просмотром. И даже несмотря на приличное качество звука, само качество - не самый важный параметр. Куда интереснее, как телевизор работает с этим звуком.
Как и в саундбарах от Sony, в BRAVIA XR 55X90J есть поддержка пространственного звучания, которое охватывает не только горизонтальную, но еще и вертикальную плоскость - в итоге пользователь получает объемное звучание. При помощи 3D Surround Upscaling телевизор может воспроизводить в объеме не только специально подготовленный формат Dolby Atmos, но даже обычную звуковую дорожку. То есть, запущенный на телевизоре Spotify тоже будет звучать объемно.
Что по ощущениям? Громкости хватает на комнату средних размеров, можно смело использовать для прослушивания музыки. Чистый звук, низкие частоты тоже есть. Ну а если пугать соседей громкими звуками во время игры не очень хочется, этот же звук при помощи A2DP можно перенести и в беспроводные наушники. Кроме того, инженеры предусмотрели даже миниджек для подключения проводных наушников. Хотя и какую-то другую звуковую аппаратуру подключать через этот вход никто не запрещает.
Итого
В целом, герой обзора - это идейное продолжение прошлогоднего Sony BRAVIA XH90, с выведенной в абсолют системой обработки воспроизводимого контента - за это спасибо новому чипу Cognitive Processor XR и разнообразию умных алгоритмов, которые улучшают и звук, и картинку, учитывая при этом работу наших органов чувств.
ГДЕ КУПИТЬ ТЕЛЕВИЗОР ИЗ ЭТОГО ОБЗОРА?
Все эти алгоритмы выжимают максимум из отличного экрана с очень точной цветопередачей и эталонной калибровкой для этого ценового сегмента. И, стоит отметить, что все это касается LED-дисплея - никаких OLED-матриц.
Все это дополняется быстрой и свежей операционкой от Google, которая наконец-то может отрисовывать себя на 4К-экране. Но только ли этим хороша оболочка? Конечно же, нет. Не хватает каких-то родных сердцу приложений? Можно установить буквально что угодно из Google Play, либо вручную в формате .apk. Да и работает все это быстро.