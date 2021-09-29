Протестировали первый в мире телевизор с процессором, который работает, как человеческий мозг

Для комфортной игры, непритязательному большинству хватит времени отклика в районе 20-40 миллисекунд. Варианты со значениями от 50 мс и выше рассматривать даже не стоит — это верхняя допустимая граница, которую многие игроки запросто могут ощутить.

В случае с героем обзора, время отклика находится в норме во всех режимах отображения, можете ожидать 8,5 мс, чего с головой должно хватить даже для тестостероновых шутеров по типу Doom, где очень важна скорость вашей реакции.

Кстати, HDMI версии 2.1, необходимый для консолей нового поколения, тут тоже есть, поддерживается двумя портами из четырех. Вместе с высокой пропускной способностью в 40 Гбит/с (24 Гбит/с с двухстрочной компрессией DSC), новый стандарт несет еще и поддержку функции VRR. Последняя функция позволяет телевизору изменять частоту обновления в режиме реального времени в соответствии с частотой кадров на выходе игровой приставки или компьютера (сам VRR будет доступен после ближайшего обновления ПО).

То есть, если условный фильм воспроизводится с постоянной частотой кадров, то с играми все немного сложнее. Если вы включите счетчик кадров, то сразу заметите, что тут эта величина динамическая и зависит она напрямую от того, сколько графики отрисовывается в данный момент. Экран с фиксированной частотой обновлений в таком случае будет “разрывать” изображение, а для вас это будет выглядеть как типичное “зависание” по причине недостаточной производительности или дурной оптимизации игры. Тут же этого нет, анимации выглядят на порядок плавнее.

Улучшенные алгоритмы обработки. Не только изображения

Мало кого можно удивить мощным чипом в 2021 году. А что, если совместить процессорную мощность с алгоритмами, которые отныне функционируют по “человеческому” подобию? Собственно, так в Sony и поступили. Теперь программное обеспечение телевизора распознает и обрабатывает изображение до того, как вы его увидите его непосредственно на экране.