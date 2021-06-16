Не любим разбрасываться словами «оптимальный» в обзорах, но этот телевизор именно такой

Есть и аналоговый вход через переходник, поставляющийся в комплекте — можно подключать устройства с композитным видосигналом: старые VHS-видеомагнитофоны, 8/16-битные игровые консоли Dendy/Sega. Компонентного входа нет.

Ну и наконец присутствуют два порта USB — можно подключать внешние устройства с медиаконтентом (фильмы, фотографии, музыка).

Во время тестирования я подключал телевизор и к современной игровой консоли, и к ПК — и там тоже не было никаких проблем. Для уменьшения задержки ввода присутствуют и специальный игровой режим (обычно телевизор переходит в него сам), и режим ПК — с поддержкой специфической для компьютера цветопередачи и так же уменьшенной задержкой.

Экран и интерфейс

Телевизор имеет экран с диагональю 50 дюймов (127 см) и разрешением 3860х2160 пикселей. Матрица — VA, максимальная яркость — 270 кд/м2 (но в идеальных условиях можно “разогнать” аж до 303 кд/м2, как показало тестирование), подсветка — Direct LED. Последнее важно т.к. здесь поддерживаются технологии HDR10 и Dolby Vision, но об этом мы ещё поговорим чуть ниже. Максимальная частота обновления, как я уже сказал, 60 Гц — всё-таки, телевизор бюджетный. Однако компания использует фирменную разработку — технологию MEMC, которая обеспечивает чёткое, и при этом плавное изображение даже в очень динамичных сценах.