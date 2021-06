Не любим разбрасываться словами «оптимальный» в обзорах, но этот телевизор именно такой

И действительно, у меня получилось играть в игры 4K/60 фпс + HDR на TCL 50P725, однако сразу скажу, что учитывая невысокий запас яркости, режим HDR на консоли можно и не включать (на всякий случай отмечу, что “правильный” HDR должен включаться именно на источнике сигнала, а не на телевизоре — телевизор лишь реагирует на источник и переключается в соответствующий режим). Т.е. эта функция (HDR) здесь присутствует скорее ради совместимости, чтобы вы в случае чего не получили сообщение "неподдерживаемый сигнал" или вроде того.

Но что касается игр — меня удивила низкая задержка (инпут лаг). Более того — в самой игровой консоли был доступен режим пониженной задержки, а это значит, что его поддерживает телевизор. Так что с точки зрения задержки играть было комфортно, но в некоторых наиболее динамичных играх (например, платформер Ori And The Will Of The Wisps) иногда заметны небольшие тёмно-красные шлейфы — частая проблема VA-матриц.

А вот в гонках Forza Horizon 4 никаких проблем с картинкой не было. Но, опять же, играть можно и без HDR.