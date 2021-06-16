Не любим разбрасываться словами «оптимальный» в обзорах, но этот телевизор именно такой

Не любим разбрасываться словами «оптимальный» в обзорах, но этот телевизор именно такойTCL 50P725
Внешний вид
В отличие от смартфонов, щеголяющих разноцветными спинками, современные телевизоры особо не различаются по внешнему виду — поэтому экономия не влияет на то, как ТВ выглядит. Спереди TCL 50P725 смотрится вполне прилично, эффект дополняют довольно узкие рамки.
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Разве что, в целях удешевления конструкции, ножки телевизора расположены почти по краю — это, впрочем, делает его и более устойчивым. Минус — не так просто найти соответствующую полку или тумбочку. Впрочем, TCL 50P725 можно вешать на кронштейн с форматом креплений 200х300 мм. Телевизор, кстати, довольно лёгкий.
В комплекте с ТВ поставляется пульт. В отличие от некоторых конкурентов, пульт именно полноценный — со всеми кнопками, в том числе, для эфирного телевидения — можно выбирать канал цифрами.
Все порты расположены сзади, чуть правее центра (если смотреть на спинку телевизора, то левее). Из главного: имеются три порта HDMI, из которых два — HDMI 2.1 (первый и третий, первый также поддерживает ARC/eARC), а второй (средний) — HDMI 1.4. Присутствуют входы для проводной антенны федеральных ТВ, спутниковой антенны, сетевой разъём RJ-45 (полезно, учитывая, что Wi-Fi здесь лишь 802.11n и диапазон 5 ГГц не поддерживается), выход на наушники 3,5-мм и оптический аудио-выход Toslink (стандарт S/PDIF). Также есть разъём для Cl-модулей, на случай если вы пользуетесь услугами отдельного провайдера цифрового ТВ.
Есть и аналоговый вход через переходник, поставляющийся в комплекте — можно подключать устройства с композитным видосигналом: старые VHS-видеомагнитофоны, 8/16-битные игровые консоли Dendy/Sega. Компонентного входа нет.
Ну и наконец присутствуют два порта USB — можно подключать внешние устройства с медиаконтентом (фильмы, фотографии, музыка).
Во время тестирования я подключал телевизор и к современной игровой консоли, и к ПК — и там тоже не было никаких проблем. Для уменьшения задержки ввода присутствуют и специальный игровой режим (обычно телевизор переходит в него сам), и режим ПК — с поддержкой специфической для компьютера цветопередачи и так же уменьшенной задержкой.
Экран и интерфейс
Телевизор имеет экран с диагональю 50 дюймов (127 см) и разрешением 3860х2160 пикселей. Матрица — VA, максимальная яркость — 270 кд/м2 (но в идеальных условиях можно “разогнать” аж до 303 кд/м2, как показало тестирование), подсветка — Direct LED. Последнее важно т.к. здесь поддерживаются технологии HDR10 и Dolby Vision, но об этом мы ещё поговорим чуть ниже. Максимальная частота обновления, как я уже сказал, 60 Гц — всё-таки, телевизор бюджетный. Однако компания использует фирменную разработку — технологию MEMC, которая обеспечивает чёткое, и при этом плавное изображение даже в очень динамичных сценах.
Что понравилось — подсветка экрана достаточно равномерная для ТВ такого размера. Да, если залить весь экран серым цветом (примерно 25% яркости белого), то приглядевшись можно разглядеть что-то вроде еле-заметных вертикальных полос (как и ТВ за 150 тысяч рублей, впрочем, даже OLED), но во время просмотра контента их не видно.
TCL является официальным партнёром Google, поэтому в качестве операционной системы и оболочки Smart TV используется Android TV. Так что, если у вас есть смартфон или другой гаджет на Android, вы быстро привыкните к интерфейсу. Тем более, будете рады увидеть многие знакомые игры и приложения.
Как и на смартфонах, вы можете использовать свой аккаунт Google для покупки контента в магазине Google Play — игры, приложения, фильмы, книги — и то, что вы уже покупали ранее на этот аккаунт, будет вам доступно без дополнительной платы.
В интерфейсе отдельно присутствует канал TCL, куда собраны лучшие предложения от контент-партнёров (в первую очередь, Okko и Ivi), в том числе есть подборка бесплатных фильмов. Правда, иногда попытка запустить фильм просто запускает приложение партнёра — и больше ничего не происходит.
Звук
Конечно, за 30 тысяч на наличие сабвуфера можно и не рассчитывать, но в целом звук у телевизора TCL 50P725 достаточно громкий. Во время тестирования я держал громкость в районе значений 10-25, выше — уже громковато. Впрочем, вы всегда можете использовать внешнюю акустику или даже наушники — для этого предусмотрены и поддержка ARC/eARC на HDMI1, и выход 3,5-мм и даже оптический выход Toslink.
Впрочем, сам телевизор поддерживает звук Dolby Atmos, который создавался для имитации "звука как в кинотеатре" — то есть, для создания иллюзии пространственного звука (когда звук будто перемещается вокруг зрителя).
Функции
Как и любой Smart TV с операционной системой Android, телевизор TCL 50P725 имеет весьма широкую функциональность. Вы можете смотреть фильмы и сериалы не только по эфирному ТВ и со внешних устройств, подключаемых по HDMI, но и из различных приложений, установленных на самом телевизоре — Okko, Ivi, КиноПоиск, в конце-концов — YouTube.
То есть, просто телевизора, подключённого к вашему домашнему интернету по Wi-Fi или LAN-кабелем уже достаточно, чтобы получить доступ практически к любому медиаконтенту.
Также вы можете играть в игры из магазина Google Play. Некоторые игры (например, Sky Force, Crossy Road) поддерживают управление прямо с пульта из комплекта.
Но дополнительно можно подключать и Bluetooth-геймпады — например, геймпад от Xbox One/Series. Некоторые игры, вроде Asphalt 8, без геймпада не будут работать.
В пульт встроен микрофон, так что вы можете вводить текст и управлять телевизором с помощью голосовых команд, в том числе на русском языке. Например, запрос “включи эйч-ди-эм-ай один” отрабатывается корректно и активирует сигнал со входа HDMI 1 (разумеется, если к этому входу подключён активный источник сигнала — игровая консоль, внешняя медиаприставка, видеокамера и т.п.). Точно так же можно запускать приложения или просить телевизор выключиться. Помимо этого есть режим hands-free, когда даже пульт держать не нужно — голосовой помощник Google будет "слышать" вас и так (по аналогии с тем, как эта функция работает в Android-смартфонах).
Отдельно стоит рассказать и о работе телевизора с современными игровыми консолями. Правда, учитывая ограничение частоты экрана в 60 Гц от порта HDMI 2.1 толку будет мало, т.к. сигнал 4K/60 Гц + HDR работал бы и через более старый порт HDMI 2.0b.
Вот что выдала консоль Xbox One X в разделе информации о телевизоре:
И действительно, у меня получилось играть в игры 4K/60 фпс + HDR на TCL 50P725, однако сразу скажу, что учитывая невысокий запас яркости, режим HDR на консоли можно и не включать (на всякий случай отмечу, что “правильный” HDR должен включаться именно на источнике сигнала, а не на телевизоре — телевизор лишь реагирует на источник и переключается в соответствующий режим). Т.е. эта функция (HDR) здесь присутствует скорее ради совместимости, чтобы вы в случае чего не получили сообщение "неподдерживаемый сигнал" или вроде того.
Но что касается игр — меня удивила низкая задержка (инпут лаг). Более того — в самой игровой консоли был доступен режим пониженной задержки, а это значит, что его поддерживает телевизор. Так что с точки зрения задержки играть было комфортно, но в некоторых наиболее динамичных играх (например, платформер Ori And The Will Of The Wisps) иногда заметны небольшие тёмно-красные шлейфы — частая проблема VA-матриц.
А вот в гонках Forza Horizon 4 никаких проблем с картинкой не было. Но, опять же, играть можно и без HDR.
Есть режим сглаживания частоты кадров — на случай, если вы запустили игру, которая работает в 30 фпс, и вам это не нравится. Этот режим уже добавляет заметную задержку ввода, но не такую большую, как это было во многих ТВ, скажем, года три-четыре назад. Интересно, что этот режим тоже включается автоматически: как только я переключил на самом Xbox игру Forza Horizon 4 из режима 1080/60 в режим 4K/30, сглаживание фреймрейта тут же активировалось. Чтобы его выключить, нужно изменить настройки изображения на ТВ — переключить на режим “Игры”.
Итого
Всё-таки удивительно, что уже сегодня, даже в непростой экономической ситуации и на фоне дефицита многих технических устройств, можно реально купить 4K HDR телевизор с диагональю 50 дюймов всего за 30 тысяч рублей. Да, определённые компромиссы придётся ожидать — невысокая яркость, ограничение частоты обновления на 60 Гц (вместо 120 Гц), но в остальном это честное 4K-разрешение, которое поддерживается даже в играх. Причём, в отличие от некоторых конкурентов здесь адекватный инпут-лаг (задержка ввода), то есть, играть на TCL 50P725 довольно комфортно.
Как, впрочем, и смотреть контент. В первую очередь, из-за обилия различных входов и поддержки кучи приложений. Вы, в том числе, можете воспроизводить видео со смартфона, передавая его на ТВ по Wi-Fi. Сложно придумать более-менее современный способ потребления контента, который невозможен на телевизоре TCL 50P725.
Конечно, российскому потребителю данный бренд пока не очень знаком, однако во всём мире TCL занимает второе место по объёму продаж именно телевизоров. Так что, экспансия на россйиском рынке — лишь вопрос времени, тем более, что у производителя на этот случай всё подготовлено (интерфейс и управление на русском языке, полная локализация всего, включая инструкцию, и т.п.).
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