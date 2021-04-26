Как получить новенький 4K-телевизор бесплатно
Что вы вспомните, если друг спросит у вас: «А кто там сейчас основной среди производителей теликов»? Когда-то давно можно было наугад перечислить в ответ японские бренды электроники и не ошибиться, но сейчас расстановка сил совершенно другая, а «ну вот японцы там…» — это просто наши воспоминания о телевизорах 1990-х годов на фоне советской электроники.
На самом деле в рейтинге крупнейших производителей телевизоров всё выглядит примерно так, как в смартфонах: почти весь топ заняли китайские бренды, потому что такого соотношения цены и качества, как у них, больше никто в мире предложить не может.
И мы сейчас доносим вам эту информацию не для ностальгии в стиле «а вот раньше-то всё совсем по-другому выглядело» или «посмотрите, как китайское терпение и труд привели к успехам», а ради вашей же выгоды! Потому что, пока ваш сосед бежит за кредитом на неадекватно дорогой телевизор раскрученного бренда, вы можете купить без искусственно раздутых цен по-настоящему крутые современные телевизоры!
Какие именно? Сегодня мы «поднимем ставки» максимально высоко и расскажем о производителе, который занимает второе (!) в мире место по продажам телевизоров, и при этом не входит в число «попсовых» брендов, о которых кричат из каждого утюга. Это китайский гигант TCL.
Розыгрыш телевизоров на YouTube-канале Wylsacom
Что за бренд такой?
О, об этом можно рассказывать долго, но упомянем только главное. TCL был создан не сегодня и не вчера, а ещё в 1981 году. Почти сразу стал одним производителем категории «надо брать» в Китае в сферах бытовой техники, аудиоаппаратуры и телевизоров. Да и в России, если приглядеться к надписям на кондиционерах снаружи многоэтажек, с высокой долей вероятности увидите логотип TCL на них.
Так вот — авторитет компании рос настолько быстро, что уже в 2002 году (19 лет назад, на минуточку) TCL вошла в ТОП-6 крупнейших компаний Китая. С учётом того, насколько Китай большой, и сколько в нём производств, можете себе представить объёмы этого скромного, «с российской колокольни», производителя телевизоров.
Дальше — больше. В 2005 году TCL стал крупнейшим в мире производителем цветным телевизоров. Не в Китае, а в мире! В 2009 году выпустил интернет-телевизор с 3D (угу, иные корейские телики с 3D вышли позже, если помните), и к тому времени стал сравнимым с любым всемирно известным производителем электроники, с каким ни сравни. Потому что, в отличие от «отвёрточных» брендов, которые собирают телевизоры из комплектующих случайных партнёров в каждой новой модели, TCL:
- Построил 22 производственных базы, которые в народе любят называть «завод», но это гораздо более сложные и крупные предприятия, нежели простые заводы.
- 28 исследовательских центров и свыше 10 совместных лабораторий. У некоторых производителей, которые выпускают всё, от мобильников до стиральных машинок, столько НИИ не найдётся.
- «Придворная» дочерняя компания по выпуску жидкокристаллических панелей. Или, «дисплеев», чтобы вам было понятнее. В принципе, это то, что отличает производителя телевизоров от бренда-сборщика, который стучится в разные производства в поисках комплектующих, а потом собирает телик «из того, что было».
Продаются телевизоры TCL в огромном количестве стран, от Африки до Европы и США. В России, как вы понимаете, тоже, причём с каждым годом TCL и другие китайские производители выбирают всё больше россиян, тогда как распиаренные «со стародавних времён» бренды постепенно теряют популярность.
На этом хватит истории, поговорим о том, ради чего мы все здесь собрались:
А телевизоры-то действительно крутые?
Новейшее поколение телевизоров TCL, серия P715, совсем скоро начнут продавать в России. Это целое семейство 4K-теликов с различными диагоналями (вот бы в нынешних смартфонах тоже можно было выбирать размер!), в котором независимо от модели есть:
- Поддержка видео в 4K HDR. То есть самая совершенная и, так сказать, «максимальная» цветопередача на сегодняшний день. Лучше один раз увидеть (вживую), чем прочитать, но для понимания — после 4K HDR привычные телевизоры покажутся вам устройствами с «выгоревшим» и мутноватым экраном.
При этом дисплей поддерживает честную глубину цвета в 10 бит, а не неполноценные «8+2 бит FRC» (очень часто такая ловкость рук встречается в телевизорах, можете проверить), которые отображают не все градации оттенков.
- Dolby Vision. Мы сейчас с вами утонем в технических подробностях, если углубимся. В двух словах — это поддержка кинотеатрального качества фильмов «породистыми» 4K-телевизорами.
- Dolby Atmos. Высококачественный объёмный звук. Настолько продуманный, что в каких-нибудь «ужастиках» временами будете уверены, будто к вам подкрадываются сзади, даже если за спиной у вас нет никаких колонок, а телевизор с его динамиками стоит далеко спереди. Да, компьютеры уже умеют просчитывать звук так, чтобы «обманывать» наш мозг. Но только в достаточно крутых телевизорах. TCL к таким относится.
- «Реставрация» изображения от «так себе» до «классного». На базе технологии MEMC (Motion Estimation / Motion Compensation) — мутноватая или «пикселизированная» картинка достраивается до уровня чёткого изображения, дёрганная видеозапись с малой частотой кадров реставрируется до стабильной частоты, при которой её будет приятно смотреть. Для телевизоров с большой диагональю — важнейшая опция, без которой невозможно без «боли в глазах» воспроизводить старые ролики.
Скидки, бесплатности и вот это всё
Официальная презентация новых телевизоров TCL P715 пройдёт 28 апреля на российском YouTube-канале компании в 19:00 по московскому времени. Также презентацию будет комментировать Wylsacom на своём YouTube-канале, начало в 18:00. Не пропустите её, потому что вас ждут призы:
- 15 телевизоров в подарок за участие в конкурсах (в соцсети «В Контакте» сразу после презентации и во время YouTube-трансляции Wylsacom).
- 3 смартфона (а они у TCL тоже классные) и один гигантский телевизор 75" в рамках всё тех же конкурсов.
- 100 футбольных мячей (легендарный футболист Неймар — амбассадор компании TCL, кстати говоря)
А ещё?
А ещё вы первыми узнаете цены на новейшие модели телевизоров одного из лучших производителей телевизоров в мире — в том числе, будете в курсе акций и бонусов за предзаказ новинок. То есть получите максимальную выгоду при покупке и без того не «раздутых» по цене новеньких теликов первыми в России. Удачи вам и ярких картинок каждый день!