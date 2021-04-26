Как получить новенький 4K-телевизор бесплатно

Что вы вспомните, если друг спросит у вас: «А кто там сейчас основной среди производителей теликов»? Когда-то давно можно было наугад перечислить в ответ японские бренды электроники и не ошибиться, но сейчас расстановка сил совершенно другая, а «ну вот японцы там…» — это просто наши воспоминания о телевизорах 1990-х годов на фоне советской электроники.

На самом деле в рейтинге крупнейших производителей телевизоров всё выглядит примерно так, как в смартфонах: почти весь топ заняли китайские бренды, потому что такого соотношения цены и качества, как у них, больше никто в мире предложить не может.

И мы сейчас доносим вам эту информацию не для ностальгии в стиле «а вот раньше-то всё совсем по-другому выглядело» или «посмотрите, как китайское терпение и труд привели к успехам», а ради вашей же выгоды! Потому что, пока ваш сосед бежит за кредитом на неадекватно дорогой телевизор раскрученного бренда, вы можете купить без искусственно раздутых цен по-настоящему крутые современные телевизоры!

Какие именно? Сегодня мы «поднимем ставки» максимально высоко и расскажем о производителе, который занимает второе (!) в мире место по продажам телевизоров, и при этом не входит в число «попсовых» брендов, о которых кричат из каждого утюга. Это китайский гигант TCL.

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