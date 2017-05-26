Android TV получит новый интерфейс с выходом Android O

Компания Google анонсировала ряд изменений в дизайне интерфейса платформы Android TV, которые ожидаются с выходом следующей версии операционной системы Android O.


Так, домашний экран получит новый внешний вид. А с помощью новых API разработчики приложений смогут создавать в приложении множество каналов, которые будут видны в виде строки программ на экране. В верхней части экрана разместятся наиболее часто используемые приложения, а ниже разместится секция Watch Next (Смотреть следующим) с контентом, подобранным в соответствии с предпочтениями пользователя.

Помимо нового интерфейса, Google также принесет поддержку голосового помощника Google Assistant на Android TV. В результате пользователь сможет искать контент, а также управлять воспроизведением и домашними умными устройствами с помощью голосовых команд.

Android O с Google Assistant появится на Android TV ближе к концу года. Первым устройством, получившим обновление станет Nexus Player. Впрочем, Google Assistant появится также устройствах с Android TV, базирующихся на версиях ОС Marshmallow и Nougat. Что касается географии распространения Assistant на Android TV, то пока Google упоминает лишь США.

Источник
Google
Теги
ANDROID Google телевизор Android TV Android O

Комментарии

Материалы по теме

Google раскрыла подробности о Android O

17 мая

Sony выпускает OLED-телевизоры BRAVIA серии А1 с экраном-динамиком

26 мая

Объявлена российская цена на Lenovo Phab 2 Pro с технологией Tango

18 апреля

О’кей, Google, включи мне фильм. Обзор телевизора Philips 48PFS8209/60

16 апреля 2015

Универсальный Dr.Web Security Space для Android защитит даже умные телевизоры

2 июля 2015

Что ожидать от конференции Google I/O: новая версия Android и всё, всё, всё

17 мая
Из рубрикиПриложения
Обновление Google Photos позволяет отмечать себя на фото
Смарт-часы Moto 360 второго поколения начали обновляться до Android Wear 2.0
В Instagram Direct появилась поддержка неквадратных фото и ссылок

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 84
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 46
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 44