Samsung Galaxy Note 5 начал обновляться до Android 7.0 Nougat в Европе

Смартфон Samsung Galaxy Note 5 начал получать обновление прошивки со свежей версией Android 7.0 Nougat на территории Европы.





О получении обновления сообщают как минимум пользователи в Румынии. Апдейт с Android 7.0 Nougat весит 1,3 ГБ, так что на смартфоне может понадобиться освободить место. Пользователям сервиса Samsung Pay рекомендуется обновить приложение до свежей версии, прежде чем начинать установку Android 7.0 Nougat на Samsung Galaxy Note 5.

Отметим, что ранее апдейт вышел в США и уже после внедрения его у всех американских операторов, добрался до европейских регионов. Такая задержка вполне оправдана, поскольку смартфон Samsung Galaxy Note 5 уже давно не продается в Европе.