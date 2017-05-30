Samsung Galaxy Note 5 начал обновляться до Android 7.0 Nougat в Европе

Смартфон Samsung Galaxy Note 5 начал получать обновление прошивки со свежей версией Android 7.0 Nougat на территории Европы.


О получении обновления сообщают как минимум пользователи в Румынии. Апдейт с Android 7.0 Nougat весит 1,3 ГБ, так что на смартфоне может понадобиться освободить место. Пользователям сервиса Samsung Pay рекомендуется обновить приложение до свежей версии, прежде чем начинать установку Android 7.0 Nougat на Samsung Galaxy Note 5.

Отметим, что ранее апдейт вышел в США и уже после внедрения его у всех американских операторов, добрался до европейских регионов. Такая задержка вполне оправдана, поскольку смартфон Samsung Galaxy Note 5 уже давно не продается в Европе.

Источник
PhoneArena
Теги
смартфон ANDROID Samsung Android 7.0 Nougat Samsung Galaxy Note 5

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших смартфонов, которые запрещено ввозить в Россию

30 мая

QWERTY-чехол для Samsung Galaxy Note 5 доступен в России

3 ноября 2015

Samsung Galaxy Note 5 поступил в продажу в России

16 октября 2015

Samsung объявила цену и дату выхода Galaxy Note 5 в России

1 октября 2015

Восстановленный Samsung Galaxy Note 7 замечен в продаже в Китае

12 мая

Обзор Samsung Galaxy S8+: ничего лучше пока нет

3 мая
Из рубрикиПриложения
В Яндекс.Здоровье появились онлайн-консультации с врачами
Android TV получит новый интерфейс с выходом Android O
Обновление Google Photos позволяет отмечать себя на фото

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 86
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 80
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 46
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 44