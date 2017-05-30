В Яндекс.Здоровье появились онлайн-консультации с врачами

Разработчики Яндекса обновили мобильное приложение Яндекс.Здоровье для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Главным новшеством стала возможность онлайн-консультации с терапевтом и педиатром.





Ранее приложение позволяло просто записаться к нужному врачу без звонков в регистратуру в коммерческих клиниках и в платных отделениях государственных клиник.

Как отмечают разработчики, онлайн-консультации пригодятся людям, которые по каким-то причинам не могут попасть в клинику и не знают, к какому врачу идти. А также тем, кто просто хочет поговорить со специалистом о своём здоровье и здоровье близких.

Терапевты и педиатры работают круглосуточно и дают консультации на русском языке. Заявка передается первому освободившемся специалисту, чтобы не пришлось долго ждать ответа. Пообщаться с врачом можно в чате или по видеосвязи. После консультации он пришлет отчет. Врачи отвечают на вопросы, связанные с медициной и уходом за больными и детьми. C 31 мая цена первой консультации — 99 рублей, последующих — 499 рублей. Если состояние человека покажется врачу опасным, он посоветует вызвать скорую помощь и не возьмёт плату за консультацию.

Как подчеркивается в сообщении Яндекса, в России пока не принят закон о телемедицине, поэтому онлайн-консультации — это не медицинская, а информационная услуга.

Яндекс.Здоровье для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.