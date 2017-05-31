Яндекс.Навигатор озвучил Оптимус Прайм

Команда сервиса Яндекс.Навигатор запустила новую забавную возможность к выходу фильма «Трансформеры: Последний рыцарь», который появится на экранах 22 июня. Поклонники «Трансформеров» смогут запустить версию озвучки от лица Оптимуса Прайма, предводителя автоботов из «Трансформеров».


Как и в фильме, в приложении Оптимуса озвучивает российский актер Андрей Ярославцев. Он записал около 140 слов и фраз, с помощью которых Навигатор помогает водителям ориентироваться на дороге. Некоторые стандартные реплики были изменены, чтобы создать иллюзию общения с Оптимусом Праймом. Например, о ремонтных работах он предупреждает фразой «Мегатрон опять раскопал дорогу», а о камерах — «Впереди камера десептиконов». Атмосферу фильма помогает создать также автобот Бамблби, который показывает маршрут на экране Навигатора вместо привычной стрелки.

Изначально в приложении было два варианта голосового сопровождения: многим пользователям уже хорошо знакомы голоса Оксаны и Дмитрия. В прошлом году в Навигаторе появился голос спортивного комментатора Василия Уткина, а в этом — Федора Бондарчука. Новые возможности доступны пользователям из России в приложениях для iOS и Android.

Яндекс.Навигатор для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Яндекс
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