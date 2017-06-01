В 2ГИС заработал сервис сравнения цен и заказа такси

Разработчики справочно-картографического сервиса 2ГИС объявили о запуске новой полезной функции в мобильных клиентах приложения под Android и iOS. Сервис позволяет сравнить цены на такси у разных провайдеров и заказать автомобиль.





При поиска проезда, Такси 2ГИС покажет несколько вариантов такси и их стоимость, подскажет время ожидания автомобиля и сколько времени займет поездка.





На первом этапе через Такси 2ГИС можно заказать Uber, Gett, RuTaxi, «Сатурн» и питерское «6-000-000». Нажав кнопку «Заказать», пользователю нужно будет подтвердить заказ в приложении такси-сервиса, при это точки маршрута «подтянутся» из 2ГИС, или повторить заказ по телефону операторам RuTaxi, «Сатурна», «6-000-000», если приложение не установлено на телефон пользователя.

Такси 2ГИС запустили в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, и всех городах, где, одновременно, есть 2ГИС и присутствует хотя бы один из операторов такси. Таких оказалось 78 городов в 6 странах. Расчет стоимости поездки и времени ожидания производится на серверах партнеров и показывается в 2ГИС. Время в пути и расстояние 2ГИС рассчитывает самостоятельно, опираясь на оптимальный маршрут с учетом пробок.

Обновленный 2ГИС для Android и iOS доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.