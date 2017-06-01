Цифра дня: Сколько создатели приложений заработали в App Store?

Цифра дня:

70 000 000 000

долларов создатели приложений заработали в App Store.

Компания Apple похвасталась достижением очередного рубежа — общие доходы разработчиков приложений с момента запуска App Store в 2008 году превысили 70 миллиардов долларов США.


Самыми прибыльными категориями оказались игры и развлечения, а в приложениях для повседневной жизни, здоровья и фитнеса доходы выросли на 70% за последний год. Также невероятно быстро растет категория приложений для фото и видео: почти на 90% за год.

Отметим, что с прошлого года Apple сделала автоматически обновляемые подписки доступной опцией для всех категорий приложений, включая игры, а также несколько изменила схему распределения прибыли. Так, после года работы приложения по подписке со схемой распределения дохода 70% разработчику и 30% Apple, приложение начнет приносить 85% разработчику и 15% Apple.

Источник
Apple
Теги
смартфон планшет Apple iPhone IOS iPad APP STORE

Комментарии

Из рубрикиПриложения
Skype следующего поколения получил самоуничтожащиеся истории
Sony начала обновление Android TV до версии 7.0 Nougat
Мобильный Adobe Scan превратит бумажные документы в редактируемые PDF

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 86
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 81
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 46
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 33