Цифра дня: Сколько создатели приложений заработали в App Store?

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70 000 000 000

долларов создатели приложений заработали в App Store.

Компания Apple похвасталась достижением очередного рубежа — общие доходы разработчиков приложений с момента запуска App Store в 2008 году превысили 70 миллиардов долларов США.





Самыми прибыльными категориями оказались игры и развлечения, а в приложениях для повседневной жизни, здоровья и фитнеса доходы выросли на 70% за последний год. Также невероятно быстро растет категория приложений для фото и видео: почти на 90% за год.

Отметим, что с прошлого года Apple сделала автоматически обновляемые подписки доступной опцией для всех категорий приложений, включая игры, а также несколько изменила схему распределения прибыли. Так, после года работы приложения по подписке со схемой распределения дохода 70% разработчику и 30% Apple, приложение начнет приносить 85% разработчику и 15% Apple.