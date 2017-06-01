Мобильный Adobe Scan превратит бумажные документы в редактируемые PDF

Компания Adobe выпустила бесплатное мобильное приложение Adobe Scan для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android.





Все правильно, это еще один мобильный сканер, с функцией автоматического распознавания текста. В отличие от своих конкурентов, он хорошо подойдет пользователям, которые интенсивно используют другие сервисы Adobe, поскольку автоматически загружает сканы в Adobe Document Cloud, с последующим доступом с любого ПК планшета или смартфона.

Базовая функциональность предоставляется бесплатно, но за дополнительные возможности для работы с отсканированными документами предлагается оформить платную подписку.

Приложение Adobe Scan для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.