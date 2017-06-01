Skype следующего поколения получил самоуничтожащиеся истории

Компания Microsoft провела большой редизайн Skype. Фактически, релиз позиционируется как "Skype следующего поколения". По словам разработчиков, Skype был перестроен буквально с нуля Skype.


Среди изменений можно выделить аналог полюбившихся многим «историй» из Instagram и Snapchat. В Skype функция получила название «Хайлайты» (Highlights). Если в Instagram и Snapchat «истории» хранятся 24 часа, то «Хайлайты» остаются доступны в течение семи дней. Фото и видео из «Хайлайтов» можно дополнять рисунками, текстом и стикерами, а получатели могут реагировать на них эмотиконами или обычными комментариями.



Вообще, приложение теперь получило три основных раздела интерфейса — «Хайлайты», «Чаты» и «Съемка». Пользователи смогут настраивать цветовое оформление Skype. Также появилась новая панель «Поиск», она помогает найти самую разную информацию с помощью поисковой системы Bing, от контактов до гифок, и добавлять ботов к разговорам.

Новый Skype будет внедряться постадийно. Сначала он будет выпущен для мобильных устройств. С сегодняшнего дня он начнет распространяться для Android, процесс займет несколько недель, затем появится для iPhone. Версии для Windows и Mac будут выпущены в течение следующих нескольких месяцев.

Источник
Skype
Теги
ANDROID Microsoft IOS WINDOWS мессенджер Skype IP-телефония MACOS

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