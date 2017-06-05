Apple представила macOS High Sierra

На конференции для разработчиков WWDC 2017 (Apple Worldwide Developers Conference), которая пройдет в Сан-Хосе с 5 по 9 июня, компания Apple представила свежую версию операционной системы для Mac, которая приходит на смену macOS Sierra. Она получила название macOS High Sierra (это не шутка).





Главные изменения в macOS High Sierra главные изменения касаются внутренней составляющей, повышении скорости стабильности и тому подобного. Новая файловая система Apple File System становится системой по умолчанию для Mac. Как обещают разработчики, Файловая система Apple (APFS) с улучшенной производительностью более надежна и безопасна. При этом macOS High Sierra совместима с ранее отформатированными дисками HFS для чтения и записи.





Поддержка отраслевого стандарта HEVC (H.265) позволяет воспроизводить в обычном и потоковом режиме видеофайлы 4K, занимающие до 40% меньше места, чем при существующем стандарте H.264.





В Safari появилась блокировка авто-воспроизведения видео. В Safari появилась блокировка авто-воспроизведения видео. Функция Intelligent Tracking Prevention использует технологии машинного обучения для обнаружения и удаления данных, с помощью которых рекламодатели отслеживают активность пользователя в интернете. По словам разработчиков, это позволило создать самый быстрый интернет-браузер в мире. Другие заметные новшества коснулись приложений Почта и возможностей редактирования в Фото.





Также в macOS High Sierra уделяется большое внимание возможностям виртуальной реальности. Планируется, что компания Valve оптимизирует платформу виртуальной реальности SteamVR для macOS и обеспечит поддержку гарнитуры HTC Vive, а Unity и Epic настроюят для macOS свои инструменты разработки VR-контента. Кроме того, позже в этом году в Final Cut Pro X появится поддержка профессиональных 360-градусныхпотоков с возможностью импорта, монтажа и экспорта сферического видео.

Версия macOS High Sierra для разработчиков доступна участникам Apple Developer Program с сегодняшнего дня. Публичная бета-версия появится в июне. Финальный релиз macOS High Sierra запланирован на осень 2017 года в формате бесплатного обновления в Mac App Store.