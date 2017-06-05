Apple представила watchOS 4 для Apple Watch

На конференции для разработчиков WWDC 2017 (Apple Worldwide Developers Conference), которая проходит в Сан-Хосе с 5 по 9 июня, компания Apple представила обновление программного платформы watchOS 4 для смарт-часах Apple Watch.


Обновление станет доступно для пользователей смарт-часов осенью 2017 года, разработчики начнут ее тестировать сегодня. На часах появится новый динамический циферблат с Siri, на котором выдается актуальная информация из календаря и других приложений.


Когда пользователь поднимает запястье, дисплей динамически отображает информацию для текущего времени суток и расписания, а также важные данные из таких приложений, как Активность, Будильник, Дыхание, Календарь, Карты, Напоминания и Wallet, и заголовки из нового приложения Apple News для Apple Watch. Будут и другие новые циферблаты, включая новых персонажей из «Истории игрушек» в дополнение к Микки Маусу.


Оно принесет новое приложение Activity (Активность) с персонализированными ежемесячными соревнованиями для большей мотивации. Предусмотрены персональные советы и подсказки как лучше достигать целей. Приложение Workout получило обновление интерфейса с улучшенными программами для плавания. Также добавлена высокоинтенсивная интервальная тренировка, а также новые тренировки можно добавлять во время текущей с помощью кнопки +, создавая несколько тренировок в одной сессии. Apple Watch также работает с оборудованием в спортивном зале с поддержкой NFC для передачи статистики, в том числе частоты пульса.

Новое приложение Music улучшит взаимодействие с AirPods и позволит добавлять рекомендованные плейлисты из Apple Music. Появится обмениваться денежными переводами с другими пользователями в Сообщениях или Siri.

Система watchOS 4 станет доступна осенью 2017 года в виде бесплатного обновления для Apple Watch, объединенных в пару с iPhone 5s и новее под управлением iOS 11.

Источник
Apple
Теги
Apple смарт-часы Apple Watch

Комментарии

Материалы по теме

Apple Watch встроили в браслет швейцарских часов

4 августа 2015

Золотой iPhone 6s ко Дню Народного Единства инкрустирован 1612 бриллиантами

3 ноября 2015

Коллекция Apple Watch Hermes выйдет в России по цене от 95 000 рублей

10 сентября 2015

Официально: 31 июля Apple Watch станут доступны в России, объявлены цены

21 июля 2015

Смарт-часы Apple Watch Hermes поступили в продажу

5 октября 2015

Смарт-часы Apple Watch поступили в продажу в России

31 июля 2015
Из рубрикиПриложения
Apple представила новый App Store
Apple рассказала о iOS 11 для iPad с Dock и «Файлами»
Apple представила iOS 11

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 86
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 82
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 48
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 37