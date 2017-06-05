Apple представила watchOS 4 для Apple Watch

На конференции для разработчиков WWDC 2017 (Apple Worldwide Developers Conference), которая проходит в Сан-Хосе с 5 по 9 июня, компания Apple представила обновление программного платформы watchOS 4 для смарт-часах Apple Watch.





Обновление станет доступно для пользователей смарт-часов осенью 2017 года, разработчики начнут ее тестировать сегодня. На часах появится новый динамический циферблат с Siri, на котором выдается актуальная информация из календаря и других приложений.





Когда пользователь поднимает запястье, дисплей динамически отображает информацию для текущего времени суток и расписания, а также важные данные из таких приложений, как Активность, Будильник, Дыхание, Календарь, Карты, Напоминания и Wallet, и заголовки из нового приложения Apple News для Apple Watch. Будут и другие новые циферблаты, включая новых персонажей из «Истории игрушек» в дополнение к Микки Маусу.

Оно принесет новое приложение Activity (Активность) с персонализированными ежемесячными соревнованиями для большей мотивации. Предусмотрены персональные советы и подсказки как лучше достигать целей. Приложение Workout получило обновление интерфейса с улучшенными программами для плавания. Также добавлена высокоинтенсивная интервальная тренировка, а также новые тренировки можно добавлять во время текущей с помощью кнопки +, создавая несколько тренировок в одной сессии. Apple Watch также работает с оборудованием в спортивном зале с поддержкой NFC для передачи статистики, в том числе частоты пульса.

Новое приложение Music улучшит взаимодействие с AirPods и позволит добавлять рекомендованные плейлисты из Apple Music. Появится обмениваться денежными переводами с другими пользователями в Сообщениях или Siri.

Система watchOS 4 станет доступна осенью 2017 года в виде бесплатного обновления для Apple Watch, объединенных в пару с iPhone 5s и новее под управлением iOS 11.