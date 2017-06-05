Файловый менеджер iOS 11 засветился до анонса

Незадолго до открытия конференции для разработчиков WWDC 2017, в сети появилась пара намеков на новые функции iOS 11. Первая утечка касается файл-менеджера под говорящим названием Files для iOS. Его "случайно" опубликовала сама Apple в App Store.





Приложение вскоре было убрано из общего доступа, но информация успела разлететься по сети. Судя по скудному описанию, приложение Files предназначено как для iPhone, так и iPad, а также требует для работы iOS версии 11 и выше.





Изначально "прокол" Apple заметил разработчик приложение под ником Steve T-S и поделился своим наблюдением через аккаунт в Twitter. Позднее он опубликовал подробности об опции Feedback, позволяющей перетаскивать файлы между двумя приложениями в режиме разделенного экрана.

Незадолго до открытия конференции для разработчиков WWDC 2017, в сети появилась пара намеков на новые функции iOS 11. Первая утечка касается файл-менеджера под говорящим названием Files для iOS. Его "случайно" опубликовала сама Apple в App Store.

Приложение вскоре было убрано из общего доступа, но информация успела разлететься по сети. Судя по скудному описанию, приложение Files предназначено как для iPhone, так и iPad, а также требует для работы iOS версии 11 и выше.

Изначально "прокол" Apple заметил разработчик приложение под ником Steve T-S и поделился своим наблюдением через аккаунт в Twitter. Позднее он опубликовал подробности об опции Feedback, позволяющей перетаскивать файлы между двумя приложениями в режиме разделенного экрана.

Конференция для разработчиков WWDC 2017 (Apple Worldwide Developers Conference) пройдет в Сан-Хосе с 5 по 9 июня. Как ожидается, Apple раскроет на конференции подробности о будущих версиях своих основных операционных систем, iOS 11, OS X 10.13, а также обновлениях для watchOS и tvOS — tvOS 11 и watchOS 4. Кроме того, вероятен анонс обновленных iMac, MacBook, смарт-колоки с поддержкой Siri, а по мнению аналитиков инвестиционного банка JPMorgan, на WWDC даже может дебютировать iPhone 8.