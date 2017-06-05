Apple рассказала о iOS 11 для iPad с Dock и «Файлами»

На конференции для разработчиков WWDC 2017 (Apple Worldwide Developers Conference), которая пройдет в Сан-Хосе с 5 по 9 июня, компания Apple представила следующую версию мобильной платформы — iOS 11. При этом она отдельно рассказала об особенностях новой ОС для своих планшетов, благо этих новшеств более чем достаточно.





Так, появилась настраиваемая панель Dock, фактически, как у Mac. Она позволяет открывать часто используемые приложения и документы с любого экрана. Приложение «Файлы» (Files) помогает собрать вместе все файлы, где бы они ни хранились: на устройстве, в iCloud Drive или в других облачных службах, таких как Box или Dropbox. Интерфейс схож с Finder на Mac, «Файлы» позволяет организовывать и структурировать файлы в папки и подпапки.





Были расширены возможности многозначности, включая усовершенствованный переключатель приложений с новой для iOS функцией Spaces. Предусмотрена возможность использования сразу двух активных приложений в режимах Split View и Slide Over. Функция перетаскивания доступна в любой части экрана и позволяет переносить текст, фотографии и файлы из одного приложения в другое.

Новая функция сканирования документов в Заметках (Notes) позволяет сканировать отдельные страницы или многостраничные документы, корректирует затененные участки и использует фильтры изображений, чтобы текст стал четким и легко читался.

Благодаря более тесной интеграции с Apple Pencil появилась возможность рисовать между абзацами текста и делать записи от руки в Заметках и Почте. С помощью Моментальной разметки можно подписывать документы, аннотировать файлы PDF и делать зарисовки на скриншотах, а новая функция «Моментальные заметки» позволяет открывать Заметки с экрана блокировки, просто коснувшись дисплея кончиком Apple Pencil. Кроме того, теперь можно искать написанные от руки слова или символы.

Предварительная версия iOS 11 для разработчиков уже доступна участникам программы iOS Developer Program, а публичная бета-версия появится позже в этом месяце. Система iOS 11 выйдет осенью 2017 года в формате бесплатного обновления ПО для iPhone 5s и новее, всех моделей iPad Air и iPad Pro, iPad 5-го поколения, iPad mini и новее, а также iPod touch 6-го поколения.