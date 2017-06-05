В Яндекс.Браузере появился редактор документов

Разработчики Яндекс.Браузера объявили о выпуске новой бета-версии десктопного браузера для Windows и macOS. Главным новшеством стала возможность не только просматривать офисные документы, но и редактировать в облачном сервисе Microsoft Office Online.





Причем это работает не только для файлов из сети. Можно просто перетащить документ в окно браузера. Как отмечают разработчики, они отказались от прежней технологии открытия документов, которая работала локально и была требовательна к ресурсам. Вместо нее для просмотра документов теперь используется легкий облачный сервис Яндекса. Помимо просмотра можно в один клик сохранить файл на Яндекс.Диск. Редактор же включает в себя приложения Word Online, Excel Online и PowerPoint Online из облачного офисного пакета Microsoft. Все правки, которые вы вносите в документ, автоматически записываются на Диск.





Редактор доступен для тестирования в бета-версии Яндекс.Браузере 17.6.1 для Windows и macOS, которую можно скачать по адресу browser.yandex.ru/beta. В ближайшее время поддержка также появится и на Linux.