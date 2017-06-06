iOS 10 установлена на 86% мобильных устройств Apple

Компания Apple опубликовала на своем официальном сайте для разработчиков статистику по распространенности версий мобильной платформы iOS. По состоянию на 5 июня 2017 года 86% мобильных устройств Apple, с которых заходили в онлайн-магазин App Store, работали под управлением новой iOS 10. При этом на долю iOS 9 приходится 11% из всех iPhone, iPad и iPod touch, а на более ранние версии iOS — 3%.


Релиз iOS 10 состоялся 13 сентября 2016 года. На момент запуска у пользователей возникли проблемы этой версией, но они довольно быстро были урегулированы Apple.

Сначала распространение iOS 10 проходило несколько медленнее iOS 9 в прошлом году, когда 50% было достигнуто за две недели. Однако теперь iOS 10 даже вырвалась вперед, Для сравнения, iOS 9 была установлена на 87% устройств только по состоянию на 15 августа. Интересно, что вышедшая в августе 2016 года Android Nougat сейчас имеется только на 9,5% Android-устройств.

Источник
Apple
Теги
смартфон планшет Apple iPhone IOS iPad iOS 10

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