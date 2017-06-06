Google исправила проблему с внезапными замираниями Pixel

Компания Google выпустила ежемесячное обновление безопасности для устройств Pixel и Nexus. Апдейт распространяется "по воздуху", а также может быть загружен напрямую с сайта для разработчиков Android.


Как отмечает профильный ресурс AndroidPolice, помимо повышения безопасности обновление также включает важное исправление, решающее проблему с внезапными замираниями на смартфонах Google Pixel и Pixel XL. Сообщение от сотрудника компании на форуме Google в ветке, посвященной данной проблеме, подтверждает это.

Напомним, пользователи Google Pixel и Pixel XL начали жаловаться на данную проблему практически сразу после выхода смартфонов в продажи. По словам пострадавший, ПО смартфона случайным образом может замереть и не реагировать на пользователя от нескольких секунд до нескольких минут.

Источник
AndroidPolice
Теги
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