32-битные приложения не запускаются в iOS 11

Перед анонсом iOS 11 в сети ходили слухи, что поддержка 32-битных приложений в в этой ОС исчезнет. Судя по всему, слухи оказались верны. При попытке открыть 32-битное приложение на бета-версии iOS 11, оно отказывается запускаться, пользователю выдается следующее сообщение: "Необходимо обновить ХХХ. Разработчику необходимо обновить эту программу, чтобы она работала с iOS 11".





32-битные приложения также недоступны при поиске новых версии в онлайн-магазине App Store, а ранее загруженные приложения отказываются устанавливаться через вкладку "Покупки".

Отметим, что Apple уже довольно давно начала готовиться к этому шагу. Например, с запуском iOS 10.1 в октябре 2016 года компания начала предупреждать пользователей, что старые приложение могут замедлять iPhone, а с выходом первой беты iOS 10.3 в январе 2017 года предупреждение стало еще серьезнее — "это приложение не сможет работать с будущими версиями iOS".

Поддержка 64-битных приложений появилась в iPhone 5s, вышедшем в сентябре 2013 года. С 2015 года все новые приложения и обновления должны использовать 64-битную архитектуру, чтобы попасть в App Store. Таким образом оставшиеся 32-приложения не обновлялись как минимум два года.

Предварительная версия iOS 11 для разработчиков стала доступна участникам программы iOS Developer Program с 5 июня, а публичная бета-версия появится позже в этом месяце. Система iOS 11 выйдет осенью 2017 года в формате бесплатного обновления ПО для iPhone 5s и новее, всех моделей iPad Air и iPad Pro, iPad 5-го поколения, iPad mini и новее, а также iPod touch 6-го поколения.