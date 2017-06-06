iPhone научился сканировать QR-коды прямо Камерой в iOS 11

Анонсированная вчера на конференции для разработчиков WWDC 2017 (Apple Worldwide Developers Conference) мобильная платформа iOS 11 продолжает обрастать подробностями.

Как оказалось в процессе тестирования бета-версии iOS 11 для разработчиков, в приложении Camera (Камера) появилась встроенная возможность распознавания QR-кодов. Если в текущих версиях iOS, доступных пользователям, для работы с QR-кодами необходимо установить специальное стороннее приложение, то в iOS 11 эта необходимость отпадет сама собой.

Предварительная версия iOS 11 для разработчиков стала доступна участникам программы iOS Developer Program с 5 июня, а публичная бета-версия появится позже в течение июня. Релиз iOS 11 запланирован на осень 2017 года в формате бесплатного обновления ПО для iPhone 5s и новее, всех моделей iPad Air и iPad Pro, iPad 5-го поколения, iPad mini и новее, а также iPod touch 6-го поколения.

Источник
Ferra.ru
Теги
смартфон планшет Apple iPhone IOS iPad WWDC 2017 iOS 11

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