Microsoft отключит Skype на Windows Phone с 1 июля

Компания Microsoft разослала пользователям оповещение, предупреждающее, что Skype вскоре прекратит работать на ряде устройств. С 1 июля 2017 года пользователи не смогут зайти в Skype на Windows Phone 8, Windows Phone 8.1, приложении Messaging (Сообщения) для Windows 10 Mobile, Windows RT и на TV.





На днях Microsoft анонсировала переработанный Skype для всех поддерживаемых платформ. При этом с октября 2016 года Microsoft прекратил поддержку Skype для смартфонов на базе операционной системы Windows Phone, в результате пользователи, активирующие устройство на Windows Phone 8.1 или просто вздумавшие загрузить Skype из онлайн-магазина Windows Store обнаруживали, что приложение больше недоступно для таких устройств.