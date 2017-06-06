WhatsApp добавил автоальбомы и фильтры в iOS

Команда популярного мессенджера WhatsApp выпустила обновление клиента для мобильных устройств, работающих под управлением операционной системы iOS.

<нет подписи>

<нет подписи>

Среди изменений — автоматическое объединение фото в альбом, если они получены от одного отправителя. Еще одно новшество — возможность добавлять фильтры к медиафайлам. Для этого надо сделать или выбрать фото, видео или GIF, а затем провести вверх, чтобы выбрать фильтр. Кроме того, отвечать на сообщения стало проще, достаточно провести вправо вдоль любого сообщения, чтобы быстро ответить на него.

Обновленный WhatsApp для iOS доступен для бесплатной загрузки в App Store.

Источник
WhatsApp
Теги
смартфон планшет IOS мессенджер WhatsApp

Комментарии

Из рубрикиПриложения
Google исправила проблему с внезапными замираниями Pixel
Microsoft отключит Skype на Windows Phone с 1 июля
iOS 10 установлена на 86% мобильных устройств Apple

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 87
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 82
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 49
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 38