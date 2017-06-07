iOS 11 может автоматически удалить ненужные приложения для очистки памяти

Свободное место представляет собой постоянную проблему на многих iPhone, особенно тех, что оснащены только 16 ГБ встроенной флеш-памяти. В iOS 11 первыми тестерами обнаружен новый инструмент для ее решения.





Apple добавила специальную опцию в настройки iTunes Store и App Store под названием "Сгрузить неиспользуемое ПО" (Offload Unused Apps), позволяющую автоматически удалять неиспользуемые приложения. Когда опция активирована, она работает автоматически в фоновом режиме.

При таком удалении приложений на устройстве сохраняются их документы и данные. Сами приложения отображаются на домашнем экране с посеревшими пиктограммами, их можно переустановить одним нажатием. После повторной установки, станут доступны и все данные пользователя в приложении.

Предварительная версия iOS 11 для разработчиков стала доступна участникам программы iOS Developer Program с 5 июня, а публичная бета-версия появится позднее в июне. Релиз iOS 11 запланирован на осень 2017 года в формате бесплатного обновления ПО для iPhone 5s и новее, всех моделей iPad Air и iPad Pro, iPad 5-го поколения, iPad mini и новее, а также iPod touch 6-го поколения.