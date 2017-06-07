iPhone 7 и 7 Plus научатся новым трюкам с NFC в iOS 11

Разработчики смогут создавать под iOS 11 приложения, способные считывать NFC-метки, открывая двери беспроводному обмену информацией между iPhone и различными подключенными устройствами.





Напомним, на данный момент NFC-чип в iPhone жестко ограничен сервисом бесконтактной оплаты Apple Pay, а также приложением Passbook. Однако описание нового фреймворка Core NFC на сайте Apple для разработчиков указывает на возможность различных сценариев использования в сторонних приложениях.

На данный момент фреймворк позволяет сторонним приложениям работать с NFC-метками, совместимыми с форматом NDEF ( NFC Data Exchange Format), поддерживаемым на iPhone 7 и 7 Plus.

Предварительная версия iOS 11 для разработчиков стала доступна участникам программы iOS Developer Program с 5 июня, а публичная бета-версия появится позднее в июне. Релиз iOS 11 запланирован на осень 2017 года в формате бесплатного обновления ПО для iPhone 5s и новее, всех моделей iPad Air и iPad Pro, iPad 5-го поколения, iPad mini и новее, а также iPod touch 6-го поколения.