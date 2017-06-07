Яндекс.Деньги для iOS научились переводам во ВКонтакте

Команда платежного сервиса Яндекс.Деньги обновила приложение для iPhone и iPad. Главным новшеством стала возможность переводить средства друзьям ВКонтакте, у которых в профиле показывается номер телефона.





Отправить перевод можно из электронного кошелька, а получить — на кошелёк или банковскую карту. Когда сумма дойдет, Яндекс.Деньги пришлют получателю сообщение в соцсети, а также SMS или электронное письмо.

Новая возможность доступна пользователям, которые прошли упрощённую или полную идентификацию в Яндекс.Деньгах. Из именного кошелька можно отправить на другой кошелёк до 60 000 рублей за раз, а из идентифицированного — до 400 000 рублей. При переводе на карту разовый лимит для именного счёта составляет 15 000 рублей, а для идентифицированного — 75 000 рублей.

Обновленное приложение Яндекс.Деньги для iOS доступно для бесплатной загрузки в App Store.