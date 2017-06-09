iOS 11 позволит отключить просьбы проголосовать за приложение

Компания Apple обновила на текущей неделе указания по одобрению приложений, чтобы они соответствовали новой политике и правилам App Store, нужных для использования фреймворков дебютировавших в iOS 11.


Одно из требований — использовать в приложении официальный интерфейс для проставления рейтинга в приложении, запущенный в iOS 10.3. Таким образом, разработчики не смогут создавать кастомные запросы на голосование за приложение и будут вынуждены пользоваться стандартным вариантом.


Это сделает просьбы о голосовании менее раздражающими для пользователей, но сузит возможности разработчиков. Кроме того, у пользователей появится возможность в общих настройках вообще отключить такие оповещения.

Предварительная версия iOS 11 для разработчиков стала доступна участникам программы iOS Developer Program с 5 июня, а публичная бета-версия появится позднее в июне. Релиз iOS 11 запланирован на осень 2017 года в формате бесплатного обновления ПО для iPhone 5s и новее, всех моделей iPad Air и iPad Pro, iPad 5-го поколения, iPad mini и новее, а также iPod touch 6-го поколения.

Источник
9to5mac
Теги
смартфон планшет Apple iPhone IOS iPad WWDC 2017 iOS 11

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