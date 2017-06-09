Samsung Galaxy A3 (2016) начал обновляться до Android 7.0 Nougat

Компания Samsung выпустила обновление прошивки со свежей версией операционной системы Android 7.0 Nougat для смартфона Galaxy A3 2016 года выхода (модельный номер SM-A310F). На данный момент апдейт доступен в Венгрии и Германии. Можно надеяться, что вскоре он появится не только в Европе, но и других регионах.





Обновление весит почти 950 МБ и распространяется "по воздуху", доступность зависит от региона, оператора и других нюансов. Прошивка добавляет Galaxy A3 SM-A310F все возможности Android Nougat и новый пользовательский интерфейс UX с рядом улучшений, а также свежие исправления безопасности.

Ранее Samsung уже выпустила обновление до Android 7.0 Nougat для смартфона Galaxy A5 2016.