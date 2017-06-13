ВКонтакте запустили Маски в мобильных приложениях

Разработчики социальной сети ВКонтакте добавили новую возможность в мобильные приложения для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Теперь в Историях можно добавлять интерактивные маски к фото и видео.





При создании Истории понадобится нажать на кнопку «Маски» и выбрать на витрине интересный вариант. Кроме того, разработчики запустили открытую платформу, с помощью которой любой желающий может добавить собственную маску. Для этого необходимо ознакомиться с документацией в группе http://vk.com/vkmasks. Созданные маски должны пройти модерацию, чтобы попасть в общую витрину масок.

Обновленное приложение ВКонтакте для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.