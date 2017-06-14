В Viber для iOS и Android появилась переадресация звонков

Команда мессенджера Viber выпустила обновленную версию приложения для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. В апдейте появились переадресация голосовых звонков, поиск по GIF-изображениям и стикерам, отправка ссылок на группы и поддержка rich-уведомлений.


В Viber для Android появилась функция «дополнения для чатов». Интеграция со сторонними сервисами позволяет находить информацию на других сайтах и сервисах (например, GIPHY, YouTube, Spotify, Guggy и других) и обмениваться контентом с собеседниками прямо в Viber.


Пользователи с нулевым балансом Viber Out часто нажимают на кнопку звонка на мобильный через приложение. Раньше в таких случаях Viber выдавал сообщение о невозможности совершить звонок. Теперь же, если у адресата тоже установлен мессенджер, вместо Viber Out будет включаться голосовой звонок через приложение.


Поддержка rich-уведомлений подразумевает возможность ответить на оповещение с помощью стикера прямо в окне уведомления, без перехода в приложение.

Viber для Android и iOS доступен для бесплатной загрузки в Google Play и App Store.

Источник
Viber
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS мессенджер Viber

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