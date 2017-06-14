В Яндекс.Транспорте появился каршеринг

Разработчики Яндекса запускают новую возможность для мобильного приложения Яндекс.Транспорт. Теперь Яндекс.Транспорт научился показывать на карте машины каршеринговых компаний, то есть автомобили, которые можно взять в краткосрочную аренду для поездок по городу.

Данные о машинах на данный момент доступны в версии Яндекс.Транспорта для iOS. Как обещают разработчики, скоро они появятся и на Android. Включить функцию можно в настройках.

В приложении появились свободные машины трех крупных каршеринговых компаний Москвы — «Делимобиля», Anytime и BelkaCar. Они предлагают москвичам более 2200 автомобилей. В Санкт-Петербурге каршеринг в Яндекс.Транспорте представлен «Делимобилем».

Свободные машины показаны на карте метками. Кликнув на метку, можно узнать марку автомобиля, его номер, стоимость аренды, а также увидеть, много ли бензина осталось в баке. Яндекс.Транспорт построит маршрут до свободной машины и позволяет забронировать ее.

Яндекс.Транспорт для Android и iOS доступен для бесплатной загрузки в Google Play и App Store.