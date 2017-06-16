SwiftKey для Android получила поддержку GIF

Команда разработчиков SwiftKey, хорошо известная своими клавиатурами с предиктивным вводом, выпустила новую бета-версию Swiftkey для Android. В обновлении популярная сторонняя клавиатура, наконец-то, получила поддержку GIF-изображений.





Доступ к GIF осуществляется с панели эмодзи на клавиатуре SwiftKey. Кроме того, теперь в SwiftKey Beta появилась поддержка предсказаний трендовых хэштегов в дополнение к обычному предсказанию слов. Еще одно новшество — появилась поддержка транслитерации для ряда региональных индийских языков.

Бета-версия SwiftKey для Android доступна для бесплатной загрузки в Google Play.