Мессенджер Google Allo научился звонить через видеочат Duo

Компания Google начала распространение очередного обновления для своего мессенджера Google Allo. Апдейт принесет возможность совершать голосовые и видеозвонки прямо из Allo через видеочат Duo. Об этом сообщил Амит Фулай (Amit Fulay‏), глава подразделения, занимающегося Google Allo и Duo, а также WebRTC.


Чтобы в мессенджере Google Allo совершить звонок, понадобится коснуться Duo в правом верхнем углу чата. Также в версии для iOS появилась возможность создавать резервные копии чатов.

Напомним, мессенджер Allo стал доступен в сентябре 2016 года. Это не замена для Hangouts, а самостоятельное приложение, больше похожее на Facebook Messenger. Google Allo использует машинное обучение и новый голосовой помощник Google Assistant. Соответственно, это смарт-мессенджер, обучающийся с течением времени и позволяющий быстро отвечать на сообщения буквально одним тапом по экрану.

Приложение Google Allo для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Amit Fulay
Теги
Google мессенджер видеочат Google Allo Google Duo

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