Microsoft представила дополнение в Office для диктовки

Компания Microsoft выпустила новое приложение от экспериментального подразделения Microsoft Garage. Приложение получило говорящее название Dictate.


Dictate представляет собой дополнение для Windows Outlook, Word и PowerPoint, которое преобразует речь в текст, задействуя технологии искусственного интеллекта служб Microsoft Cognitive Services, включая Bing Speech API и Microsoft Translator.

Дополнение позволяет записывать и распознавать речь более чем на 20 языках, а также поддерживает текстовый перевод в реальном времени для 60 языков. Голосовые команды позволяет переводить строку, удалять, вставлять знаки препинания и так далее. Приобщиться к тестовому приложению Dictate можно по адресу www.dictate.ms.

Источник
Microsoft
Теги
Microsoft WINDOWS Microsoft Office Office

Комментарии

Материалы по теме

Microsoft анонсировала осеннее обновление Windows 10 Fall Creators Update

11 мая

Microsoft выпустил Office 2016

22 сентября 2015

Microsoft выпустила публичное превью Office 2016

5 мая 2015

Microsoft обновила Surface Book с Intel Core i5

1 ноября 2016

Microsoft представила Windows 10 S

2 мая

Microsoft представила ноутбук Surface

2 мая
Из рубрикиПриложения
Ночной режим в Twitter для Android стал автоматическим
Google отключает Android Market для Android 2.1
Безопасный браузер Firefox Focus вышел для Android

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 91
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 83
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 64
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 41
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 32
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 32