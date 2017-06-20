Microsoft представила дополнение в Office для диктовки

Компания Microsoft выпустила новое приложение от экспериментального подразделения Microsoft Garage. Приложение получило говорящее название Dictate.





Dictate представляет собой дополнение для Windows Outlook, Word и PowerPoint, которое преобразует речь в текст, задействуя технологии искусственного интеллекта служб Microsoft Cognitive Services, включая Bing Speech API и Microsoft Translator.

Дополнение позволяет записывать и распознавать речь более чем на 20 языках, а также поддерживает текстовый перевод в реальном времени для 60 языков. Голосовые команды позволяет переводить строку, удалять, вставлять знаки препинания и так далее. Приобщиться к тестовому приложению Dictate можно по адресу www.dictate.ms.