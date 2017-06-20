Google отключает Android Market для Android 2.1

Компания Google объявила о грядущем прекращении поддержки приложения онлайн-магазина Android Market для Android 2.1 Eclair и более ранних версий операционной системы. С 30 июня 2017 года пользователи устройств с этими версиями ОС не смогут получить доступ к Android Market и устанавливать из него приложения.





Отключение произойдет без каких-либо оповещений на устройстве, просто за счет технического ограничения в оригинальном приложении Android Market.

Напомним, Android Market — это предшественник Google Play, запущенного в 2012 году. Операционной системе Android 2.1 Eclair уже больше 7 лет, она была выпущена в октябре 2009 года. Онлайн-магазин Google Play доступен для устройств с Android 2.2 Froyo и выше.