Google отключает Android Market для Android 2.1

Компания Google объявила о грядущем прекращении поддержки приложения онлайн-магазина Android Market для Android 2.1 Eclair и более ранних версий операционной системы. С 30 июня 2017 года пользователи устройств с этими версиями ОС не смогут получить доступ к Android Market и устанавливать из него приложения.


Отключение произойдет без каких-либо оповещений на устройстве, просто за счет технического ограничения в оригинальном приложении Android Market.

Напомним, Android Market — это предшественник Google Play, запущенного в 2012 году. Операционной системе Android 2.1 Eclair уже больше 7 лет, она была выпущена в октябре 2009 года. Онлайн-магазин Google Play доступен для устройств с Android 2.2 Froyo и выше.

Источник
Google
Теги
смартфон ANDROID планшет Google Android Market Android 2.1

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