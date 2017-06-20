Ночной режим в Twitter для Android стал автоматическим

В апреле разработчики Twitter для Android начали тестировать автоматическое включение и выключение ночного режима. Теперь эта функция полностью внедрена в свежую бета-версию приложения.





При обновлении до Twitter 7.2.0, пользователи с активированным ночным режимом окажутся переключены на светлую тему. При первом переключении ползунка пользователь получит предложение запустить автоматическое переключение режимов. Приложение предлагает включать ночной режим с заходом солнца и отключать с восходом. Как ожидается, эта опция станет доступна для стабильной версии Twitter для Android на следующей неделе.

Twitter для Android доступен для бесплатной загрузки в Google Play.