В Periscope появились платные суперсердечки

Команда Twitter представила обновленную версию приложения онлайн-трансляций Periscope для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Главным новшеством стали так называемые "суперсердечки" (Super Hearts).





Зрители могут дарить суперсердечки ведущим трансляций, для отправки потребуются монеты, которые можно купить в магазине монет в прямой трансляции. Это новые сверкающие анимированные сердечки, некоторые из которых содержат изображение профиля.

Базовые суперсердечки стоит 33 монеты, суперсердечки с фото профиля — 66 монет, а супер-суперсердечки с особым блеском и фото — 11 монет. Монеты можно покупать от $0,99 за 1050 штук до 132 650 штук за $99,99.

Ведущим трансляций суперсердечки позволяют подзаработать. Полученные суперсердечки сохраняются в профиле как звездочки. Звезды котируются также, как монеты, потраченных на них. Так, если пользователь послал вам 10 суперсердечек, купленных за 330 монеты, вы получаете 330 звезды. Когда наберется 185 000 звезд, стоящих примерно $175, ведущий может обналичить их, но не чаще, чем раз месяц.

Свежая версия Periscope iOS и Android доступна для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.