ABBYY TextGrabber научился распознавать текст в реальном времени

Компания ABBYY объявила о выпуске новой версии TextGrabber для iOS – приложения для распознавания и перевода текста. Главным новшеством стала интегрированная в приложение технология под названием ABBYY Real-Time Recognition.

Напомним, ABBYY RTR была представлена в конце марта 2017 года. Она предназначена для использования на смартфонах без подключения к интернету и позволяет распознавать текст с различных окружающих объектов в реальном времени. В результате, TextGrabber теперь способен извлекать текст прямо в экране камеры без фотографирования и обрезки.


Переработанный интерфейс приложения позволяет сразу работать с распознанным текстом: позвонить, написать, перевести, посмотреть подробности в интернете или на картах, создать события в календаре, отредактировать, озвучить и поделиться полученной информацией любым удобным способом.

На период с 22 по 29 июня ABBYY TextGrabber для iOS можно скачать в App Store бесплатно. Докупка перевода доступна за $3,99.

Источник
ABBYY
Теги
смартфон IOS ABBYY ABBYY TextGrabber

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