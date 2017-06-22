Snapchat запустил Карту

Разработчики популярного приложения Snapchat представили новую возможность — специальную карту (Snap Maps). Она позволяет увидеть, что происходит в мире, и чем занимаются друзья.





Пользователь может сделать свое местоположение на карте видимым для друзей, а можете его скрыть, включив режим невидимки. Чтобы ознакомиться с картой, достаточно развести два пальца на экране (жест масштабирования).

Обновленный Snapchat для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.