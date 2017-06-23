Xiaomi Mi Max начал обновляться до Android 7.0 Nougat

Компания Xiaomi выпустила обновление прошивки для безрамочного смартфона Xiaomi Mi Max со свежей операционной системой Android 7.0 Nougat и майским обновлением безопасности от Google. Об этом сообщили в греческом сообществе Greek Xiaomi Lovers, подкрепив заявление скриншотами.



На данный момент апдейт доступен только для версии с 3 ГБ оперативной памяти, но, судя по всему, вскоре выйдет и для модели Prime с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Обновление основано на международной прошивке MIUI 8.5.1.0.

Источник
Greek Xiaomi Lovers
Теги
смартфон ANDROID Android 7.0 Nougat Xiaomi Mi Max Xiaomi

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