В ICQ заработали групповые видеозвонки

Разработчики мессенджера ICQ запустили новую полезную возможность для пользователей. В новых версиях ICQ для Windows и Mac появились групповые аудио- и видеозвонки.





Теперь в аудио- и видеочатах ICQ можно общаться не только с одним собеседником, но и в группах. В коллективном звонке могут участвовать 3-4 человека, также можно добавить пользователей мобильных версий ICQ на iOS и Android, но создание групповых звонков им пока недоступно.

Кроме того, изменения появились в ленте сообщений. Так, отправленные видеоролики воспроизводятся прямо в диалоге. Также улучшен механизм цитирования: теперь собеседник сможет при желании одним кликом перейти к оригинальному сообщению. Кроме того, появилась настройка, которая автоматически открывает беседу на первом непрочитанном сообщении.