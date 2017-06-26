Tesla создает свой музыкальный сервис

В Recode пишут, сославшись на источники из музыкальной индустрии, что компания Tesla, известная по своим электромобилям, решила запустить собственный сервис потокового вещания музыки. Уже сейчас идут переговоры с крупнейшими звукозаписывающими лейблами.

Почему Tesla работает над сервисом для своих автомобилей (вероятно, что именно в них он и будет использоваться в первую очередь), а не лицензирует его у Spotify или Apple Music, не совсем понятно. 

Источник
ReCode
Теги
Tesla музыкальный сервис

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