Tesla создает свой музыкальный сервис

В Recode пишут, сославшись на источники из музыкальной индустрии, что компания Tesla, известная по своим электромобилям, решила запустить собственный сервис потокового вещания музыки. Уже сейчас идут переговоры с крупнейшими звукозаписывающими лейблами.

Почему Tesla работает над сервисом для своих автомобилей (вероятно, что именно в них он и будет использоваться в первую очередь), а не лицензирует его у Spotify или Apple Music, не совсем понятно.