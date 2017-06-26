Яндекс.Такси подскажет выходы и подъезды для встречи с водителем

Разработчики Яндекс запустили новую возможность в сервисе Яндекс.Такси. Мобильное приложение научилось подсказывать пользователям удобные точки для встречи с водителем у аэропортов, вокзалов, торговых и бизнес-центров, жилых комплексов, станций метро и транспортных развязок.





Зачастую у таких больших зданий и территорий несколько подъездов с разных сторон или сложная схема автомобильного движения. Например, любой железнодорожный вокзал — это большая площадь, практически полностью закрытая для машин. Места, где может остановиться такси, приходится искать самому, и сложно угадать, где в итоге будет ждать водитель.

В Москве удобные точки появятся около 10 000 зданий. Для расширения охвата алгоритмы машинного обучения Яндекс.Такси анализируют истории поездок, а также проверяют, соглашаются ли пользователи с предложенными местами, как часто ими пользуются и какие координаты выбирают. Со временем удобные точки появятся во всех городах, где работает Яндекс.Такси. На данный момент удобные точки будут доступны пользователям приложения для iOS. Версия для Android появится позже.

Приложения Яндекс.Такси для iOS и Android доступны в App Store и Google Play.