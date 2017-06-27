В Интернете опубликовали инструкцию по обходу блокировки Telegram

В Интернете, в сообществе Telegram News, появилась инструкция по обходу блокировки Telegram в России.

Напомним, что с середины мая в России идет обсуждение возможной блокировки мессенджера. Роскомнадзор пытается получить от создателей Telegram предоставления данных, которые требуются для включение в реестр организаторов распространения информации.. Однако в Telegram от выполнения требований отказываются. Вчера Павел Дуров, основатель сервиса, заявил, что требования противоречат конституции и «демонстрируют незнание того, как шифруются коммуникация в 2017 году».

Из-за потенциальной угрозы блокировки Telegram команда мессенджера предоставила возможность пользователям соединяться с прокси-серверами на основе протокола SOCKS5, который позволит пересылать данные в обход потенциальных ограничений.

В Telegram советуют: «Лучше использовать прокси-адреса США, Германии, Швеции или Англии».

SOCKS5 нужно включить до начала блокировки. В инструкции сообщается: «Если вы по каким-то причинам не успеете это сделать, то придется туго. Здесь помогут VPN и Tor, через которые можно будет скачать Telegram в американских магазинах приложений».

Пока соединение через SOCKS5 доступно только для пользователей Telegram Desktop на Windows и MAC, в ближайшее время ожидается ее появление и в мобильной версии.