ASUS ZenFone 3 Laser обновляется до Android 7.1.1 Nougat

Компания ASUS начала распространять обновление прошивки до свежей версии операционной системы Android 7.1.1 Nougat для смартфона ASUS Zenfone 3 Laser ( модельный номер ZC551KL). Об этом сообщается на официальном форуме компании.





Отметим, что ASUS Zenfone 3 Laser продается в России с октября прошлого года. Он представляет собой упрощенную вариацию основной модели Zenfone 3 с акцентом на возможности съемки.

В апреле для ASUS ZenFone 3 Laser вышло обновление до Android 7.0 Nougat. Тогда помимо стандартных новшеств Android 7.0 Nougat, прошивка добавила и некоторые другие возможности. Например, апдейт активирует поддержку VoLTE и VoWiFi тайваньского провайдера FET (FarEasTone), многостраничные быстрые настройки, улучшения в приложениях Share Link, Audio Wizard и так далее.